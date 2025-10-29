Συγκλονισμένη παραμένει η τοπική κοινωνία στο Έλος Κισσάμου, μετά τη δολοφονία 52χρονου άνδρα από έναν 22χρονο, την ώρα που το θύμα διασκέδαζε για την ονομαστική του εορτή. Οι δύο οικογένειες, σύμφωνα με μαρτυρίες, δεν αντάλλασσαν κουβέντα τα τελευταία δεκαπέντε χρόνια.

Η σύζυγος του θύματος μίλησε αποκλειστικά στην εκπομπή «Κοινωνία Ώρα MEGA», καταγγέλλοντας πως μέλη της οικογένειας του δράστη είχαν επιτεθεί στο παρελθόν στη μητέρα του 52χρονου. Με δάκρυα στα μάτια, ανέφερε πως δεν προτίθεται να θάψει τον σύζυγό της στο χωριό του, καθώς –όπως είπε– «τον πρόδωσε».

«Τα τελευταία 15 χρόνια οι οικογένειες δεν μιλούσαν. Υπόβοσκε πάντα ένα μίσος. Είχε στιγματιστεί ο άνθρωπός μου. Του είχαν βγάλει αυτό το προσωνύμιο (σ.σ: Πάσσαρης), επειδή ήταν οξύθυμος. Όταν τον πείραζες ήθελε να δικαιωθεί με κάποιον τρόπο. Δεν θα μάθετε ποτέ την καθαρή αλήθεια εδώ, ο ένας κρύβει τον άλλον. Τον άνθρωπό μου θα τον θάψω στο χωριό μου, τον πρόδωσε το χωριό του. Αν τους ρωτήσετε, μόνο άσχημα λόγια έχουν να πουν γι’ αυτόν» δήλωσε συγκλονισμένη.

Απολογία του 22χρονου και φόβοι για βεντέτα

Ο 22χρονος δράστης έλαβε προθεσμία να απολογηθεί το Σάββατο 1 Νοεμβρίου. Μετά το φονικό είχε εξαφανιστεί, όμως λίγες ώρες αργότερα παραδόθηκε στην Ασφάλεια Χανίων. Η αστυνομική παρουσία στην περιοχή είναι έντονη, καθώς επικρατεί ανησυχία για πιθανή βεντέτα.

Με σκυμμένο το κεφάλι, φορώντας κουκούλα και αλεξίσφαιρο γιλέκο, οδηγήθηκε ενώπιον του εισαγγελέα Χανίων. Εμφανώς καταβεβλημένος, δεν απάντησε σε ερωτήσεις δημοσιογράφων και πέρασε την είσοδο του Δικαστικού Μεγάρου συνοδευόμενος από ισχυρή αστυνομική δύναμη.

Ο εισαγγελέας του άσκησε ποινικές διώξεις σε βαθμό κακουργήματος για ανθρωποκτονία από πρόθεση σε ήρεμη ψυχική κατάσταση, καθώς και για οπλοφορία και οπλοχρησία σε χώρο δημόσιας συνάθροισης.

Οι Αρχές εντόπισαν το 22άρι πιστόλι με τον γεμιστήρα του πεταμένο σε χωράφι στο Ελαφονήσι, στο πλαίσιο των ερευνών που συνεχίζονται.

Οι ισχυρισμοί του νεαρού δράστη

Ο 22χρονος υποστήριξε αρχικά ότι λογομάχησε με το θύμα για προσωπικές διαφορές και στη συνέχεια απομακρύνθηκε από το σημείο. Ωστόσο, λίγο αργότερα επέστρεψε στην παρέα του 52χρονου.

Όπως ισχυρίστηκε, το θύμα έκανε μια κίνηση προς την τσέπη του, γεγονός που τον έκανε να φοβηθεί ότι θα τον πυροβολούσε πρώτος. Τότε, όπως είπε, αντέδρασε πυροβολώντας εκείνος.