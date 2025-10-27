Σοκ έχει προκαλέσει η άγρια δολοφονία σε γλέντι με πλήθος κόσμου στην Κίσσαμο Χανίων ενός 52χρονου με τρεις σφαίρες στο στήθος, από τον 23χρονο ανιψιό του.

Σύμφωνα με αυτόπτες μάρτυρες, o δράστης πλησίασε το θύμα την ώρα που χόρευε, σήκωσε το όπλο και τον σκότωσε. Ο νεαρός που ήταν συγγενής του θύματος, είχε διαφορές με το θύμα για τα βοσκοτόπια και ανοιχτά ζητήματα που αφορούν ακίνητη περιουσία. Πληροφορίες που επικαλείται η εκπομπή Live News του MEGA, αναφέρουν ότι ο δράστης ήταν αποφασισμένος και όντας εξοπλισμένος με ένα πιστόλι διαμετρήματος 22 χιλιοστών, το οποίο και θεωρείται από τους ειδικούς, το πιο κατάλληλο όπλο για επιθέσεις από κοντινές αποστάσεις, δολοφόνησε τον θείο του.

Επικράτησε πανικός, όταν ο 23χρονος πυροβόλησε από απόσταση μόλις 1 μέτρου τον 52χρονο. Αμέσως μετά τράπηκε σε φυγή. Δράστης και θύμα ήταν γνωστοί στην περιοχή. Το παρατσούκλι του θύματος ήταν «Πάσσαρης», γιατί είχε πολλούς καυγάδες. «Άξαφνα, δεν γνωρίζουμε τίποτα, δεν υπήρχε ούτε διαμάχη, ούτε καβγάς, ούτε οικογενειακά, ούτε τίποτα. Μια οικογένεια είμαστε, δεν ξέρω τι έχει συμβεί, της ώρας, της στιγμής, δεν ξέρω. Είμαστε ξαδέρφια. Καλές σχέσεις είχαμε, δεν είχαμε θέματα», υποστήριξε συγγενής τους.

Συγκλονισμένος είναι και ο γνωστός κρητικός καλλιτέχνης Νίκος Ζωϊδάκης, που συμμετείχε με το συγκρότημα του στο γλέντι. «Η ομάδα των καλλιτεχνών είχαμε φύγει από τον χώρο και ενημερωθήκαμε για το έγκλημα στο δρόμο. Τίποτε δεν μαρτυρούσε, ότι θα γίνει φονικό» είπε. Το θύμα λένε, είχε χαστουκίσει τον δράστη πριν λίγες ημέρες. Τώρα όλοι φοβούνται μια βεντέτα.

«Πέρσι τέτοια ημέρα είχε ξαναγίνει περιστατικό»

Η κόρη του θύματος αποκάλυψε στην εκπομπή Live News ένα περιστατικό, που είχε συμβεί στο σπίτι τους πέρσι. Όπως λέει, πριν από ένα χρόνο ο δράστης είχε πάει στο σπίτι τους και αφού έβρισε την γιαγιά της, έκανε γυαλιά καρφιά στο σπίτι. Στη συνέχεια, υπήρξε ακόμα ένας διαπληκτισμός ανάμεσα στον πατέρα της και στον δράστη.

«Πέρσι τέτοιο καιρό είχαν έρθει σπίτι και είχαν σπάσει τις πόρτες και τα είχαν σπάσει όλα. Ο μπαμπάς μου είχε φύγει, όμως να πάει σε άλλο τραπέζι και φέτος ήταν σπίτι μαζί με το αγόρι μου και τον παίρνουν τηλέφωνο και του λένε: “Έλα κάτω στο μαγαζί να σου πούμε”. Πάνε μαζί, πίνανε κάτι βότκες και έρχεται ένας Γιώργος, ένας Αλβανός, δεν ξέρω άλλες πληροφορίες και του λέει, να τον πάρει και καλά από το αγόρι μου, και του λέει: “Έλα λίγο να σου πω” και πήγε εκεί δίπλα και κουβεντιάσανε και έρχεται ένας, του ρίχνει δύο μπαλωθιές κι αυτό ήταν.

Ούτε πείραξε κανέναν, ούτε φασαρία έγινε, τίποτα, απλά πέρσι τέτοια ημέρα ξέρω, ότι είχε ξαναγίνει περιστατικό. Αυτό το μικρό, ο αδελφός του, είχε έρθει στο σπίτι και έσπασε την πόρτα μαζί με έναν άλλο. Γιατί ήταν στο σπίτι μας ένας Αλβανός με τη γυναίκα του και μια γειτόνισσα και δεν θέλανε τον Αλβανό. Πήγανε για τον Αλβανό στο σπίτι και “φύγε Αλβανέ, θα σκοτώσω, θα σου κάνω και θα σου δείξω” και τους ξεκίνησε η γιαγιά μου: “Φύγετε από το σπίτι μου, δεν έχετε δουλειά στο σπίτι μου”. Βρίζανε την γιαγιά μου, σπάσανε τις πόρτες, φύγανε. Ειδοποιεί η αστυνομία τον μπαμπά μου, έρχεται στο σπίτι.

Ο μπαμπάς μου μετά από αυτό που έγινε στο σπίτι, τα πέτυχε στα Χανιά, αυτά τα δύο παιδιά και τα χτύπησε. Ο αδελφός του χτυπημένου πήγε και τον σκότωσε τώρα. Ο μπαμπάς μου πήγε δίπλα, στην πλατεία, σε ένα μέρος, ούτε σκηνές, ούτε τίποτα και έρχεται ο άλλος μπροστά του, δύο μπαλωθιές και φεύγει».

Τι είπε ο δράστης στην εκπομπή Live News

Ο δράστης παραδόθηκε στις Αρχές μόνος του το μεσημέρι της Δευτέρας (27/10). Ο ίδιος δήλωσε στο Live News για τα όσα έγιναν το προηγούμενο βράδυ: «Δέχτηκα απειλές από το θύμα πριν γίνει όλο αυτό. Μου έβρισε την μητέρα μου. Κινήθηκε απειλητικά προς το μέρος μου και είδα μια κίνηση, σαν να πηγαίνει να βγάλει κάτι, κάποιο αντικείμενο για να μου επιτεθεί. Φοβήθηκα εκείνη τη στιγμή για τη ζωή μου και έτσι τον πυροβόλησα».

Στην εκπομπή μίλησε και ο δικηγόρος του δράστη, Απόστολος Λύτρας. Όπως λέει, ο δράστης είχε δεχτεί κατά καιρούς απειλές. «Σύμφωνα με μαρτυρίες ανθρώπων που ήταν στο περιστατικό και που πρέπει να κληθούν και αυτοί να καταθέσουν, κινήθηκε απειλητικά προς το μέρος του ο 52χρονος, του έβρισε τη μητέρα, πήγε να κάνει μία κίνηση, κάτι να πάρει και προφανώς ο 22χρονος θεώρησε, πως θα έπαιρνε όπλο και δυστυχώς έγινε αυτό το περιστατικό. Σ’ ένα κρητικό γλέντι πάνω από τους μισούς έχουν όπλα. Δυστυχώς το θέμα με τις μπαλωθιές υπάρχει στην Κρήτη».