Ανθρωποκυνηγητό έχει εξαπολύσει για τον 25χρονου άνδρα η ΕΛ.ΑΣ. στα Χανιά, που δολοφόνησε τον 52χρονο κτηνοτρόφο στο Έλος Κισσάμου, κατά την διάρκεια της Γιορτής Κάστανου, χθες Κυριακή, αργά το απόγευμα.

Ο αιματοβαμμένος χορός

Με τρεις σφαίρες στο στήθος, την ώρα, που χόρευε, μπροστά στα μάτια δεκάδων παρευρισκόμενων, ο 25χρονος εκτέλεσε τον 52χρονο. Η Γιορτή Κάστανου στο Έλος Χανιών μετατράπηκε σε τραγωδία, με τον φόβο της βεντέτας να κρέμεται πάνω από τις δύο οικογένειες.

Ο νεαρός με το 22αρι πιστόλι πλησιάζει τον κτηνοτρόφο και σχεδόν εξ επαφής πυροβολεί την σκανδάλη τρεις φορές. Στη συνέχεια απομακρύνεται από το σημείο.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο 25χρονος έστειλε μήνυμα μέσω του δικηγόρου του πως τις επόμενες ώρες θα παραδοθεί.

Η ΕΛ.ΑΣ. πραγματοποιεί έρευνα για το κίνητρο της δολοφονίας, αλλά και για ένα παλαιότερο περιστατικό με πυροβολισμούς και πρωταγωνιστές τους δύο άνδρες.

Σημειώνεται πως οι δυο τους είχαν προστριβές κατά το παρελθόν.

Η επόμενη μέρα στην τοπική κοινωνία

Την ίδια ώρα, η τοπική κοινωνία βρίσκεται σε αμηχανία και με πολλά ερωτηματικά για τον τρόπο, που έχασε, όπως ανέφεραν στο ΑΠΕ-ΜΠΕ κάτοικοι της περιοχής, ένας άνθρωπος τη ζωή του, εν μέσω μάλιστα μίας τοπικής πολιτιστικής και με μεγάλη συμμετοχή ντόπιων και επισκεπτών γιορτής. Ο Πρόεδρος της Κοινότητας Έλους Νικόλαος Κυριτσάκης, με δημόσια ανάρτησή του προς τα Μέσα Ενημέρωσης, τονίζει ότι η περιοχή και η Κοινότητα Έλους «εκφράζει τη βαθιά της θλίψη για το τραγικό περιστατικό, που συνέβη στη διάρκεια της φετινής Γιορτής του Κάστανου. Σε τέτοιες δύσκολες στιγμές, αυτό, που χρειάζεται περισσότερο από ποτέ, είναι ψυχραιμία, νηφαλιότητα και ενότητα. Οφείλουμε όλοι να δείξουμε σεβασμό, να στηρίξουμε ο ένας τον άλλον και να διαφυλάξουμε την κοινωνική μας συνοχή. Το Έλος ήταν και παραμένει ένα φιλήσυχο, φιλόξενο και δεμένο χωριό, με ανθρώπους, που πορεύονται με σεβασμό και αλληλεγγύη. Με πίστη στις αξίες μας και αγάπη για τον τόπο μας, θα συνεχίσουμε να προβάλλουμε το πραγματικό πρόσωπο του Έλους ενωμένο, ήρεμο και περήφανο».

Σύμφωνα με επίσημη ενημέρωση του ΑΠΕ-ΜΠΕ, οι πυροβολισμοί, που δέχτηκε το θύμα, ήταν σχεδόν εξ επαφής και στο σημείο βρέθηκαν ένα φυσίγγιο και ένας κάλυκας από 22αρι όπλο.