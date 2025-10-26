Σε τραγωδία εκτυλίχθηκε η «γιορτή του κάστανου» στο Έλος Κισάμου Χανίων αργά το απόγευμα της Κυριακής (26/10).

Σύμφωνα με πληροφορίες του kriti360.gr, σε ανύποπτη στιγμή ακούστηκαν πυροβολισμοί και ένας άνθρωπος έπεσε αιμόφυρτος στο έδαφος. Οι ακριβείς συνθήκες δεν είναι σαφείς προς το παρόν, αλλά οι εμπλεκόμενοι στο περιστατικό φέρονται να διασκέδαζαν σε μια παρέα. Ακολούθησε πανδαιμόνιο, με τον δράστη να εγκαταλείπει τον χώρο μαζί με κάποια ακόμα άτομα.

Στο πανηγύρι βρισκόταν τυχαία μια γιατρός, η οποία έκανε ΚΑΡΠΑ στον τραυματία. Στο σημείο έσπευσε η αστυνομία και ασθενοφόρο του ΚΥ Κισάμου. Το θύμα διακομίστηκε στο νοσοκομείο Χανίων, όπου παρά τις προσπάθειες των γιατρών, κατέληξε.