Έπειτα από πολυήμερη έρευνα αστυνομικών του Τμήματος Αναζητήσεων, συνελήφθη 55χρονος ημεδαπός, σε βάρος του οποίου εκκρεμούσε καταδικαστική απόφαση κάθειρξης 13 ετών για ηθική αυτουργία σε απόπειρα ανθρωποκτονίας.

Η σύλληψη πραγματοποιήθηκε το πρωί της 23ης Οκτωβρίου 2025, μετά από συντονισμένες ενέργειες των αρχών. Ο 55χρονος είχε καταδικαστεί σε ποινή κάθειρξης 13 ετών και 3 μηνών, καθώς και σε χρηματική ποινή 1.500 ευρώ, για την υπόθεση της ηθικής αυτουργίας.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, το 2003 ο κατηγορούμενος είχε υποκινήσει τέσσερις δράστες να επιτεθούν σε κατάστημα στον Νέο Κόσμο. Οι δράστες, ενεργώντας κατ’ εντολή του, εισήλθαν στο κατάστημα και πυροβόλησαν δύο υπαλλήλους, τραυματίζοντάς τους στα πόδια. Το κίνητρο της επίθεσης φέρεται να σχετιζόταν με προσωπικές διαφορές του 55χρονου με τον ιδιοκτήτη του καταστήματος.

Παράλληλα, σε βάρος του εκκρεμούσε και δεύτερη καταδικαστική απόφαση, με ποινή φυλάκισης ενός έτους και τεσσάρων μηνών για ψευδή καταμήνυση.

Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στον αρμόδιο Εισαγγελέα για τα περαιτέρω.