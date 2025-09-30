Άνδρας δέχθηκε σήμερα το πρωί πυροβολισμούς στη Λεωφόρο Σταμάτας 18, στη Δροσιά. Πρόκειται για έναν 38χρονο που μεταφέρθηκε εν ζωή στο νοσοκομείο «Ερυθρός Σταυρός» με τραύμα που προήλθε από πυροβόλο όπλο.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες άγνωστος κρυβόταν έξω απο το σπίτι του 38χρονου ημεδαπού και τον πυροβόλησε τρεις φορές στο σε πόδι και τη μέση την ώρα που έβγαινε από το σπίτι του.

Στο σημείο βρέθηκαν τρεις κάλυκες.

Κατά τις ίδιες πληροφορίες, το θύμα έχει κατονομάσει τον δράστη και μάλλον πρόκειται για τον πρώην σύντροφο της κοπέλας του 38χρονου.