Περιστατικό με πυροβολισμούς σημειώθηκε τα ξημερώματα στην είσοδο διώροφης κατοικίας στην Ηλιούπολη, προκαλώντας έντονη ανησυχία στην τοπική κοινωνία.

Σύμφωνα με πληροφορίες από την αστυνομία, οι δράστες επέβαιναν σε μοτοσικλέτα και άνοιξαν πυρ εναντίον της κατοικίας, χωρίς μέχρι στιγμής να αναφερθεί τραυματισμός. Οι αστυνομικοί που έσπευσαν στο σημείο εντόπισαν τρεις οπές και περισυνέλεξαν δύο κάλυκες, μία βολίδα και ένα φυσίγγιο, τα οποία θα εξεταστούν από τα εγκληματολογικά εργαστήρια.

Οι αρχές έχουν ξεκινήσει εντατικές έρευνες για τον εντοπισμό των δραστών, ενώ η περιοχή παραμένει υπό αστυνομική επιτήρηση. Η ΕΛ.ΑΣ. καλεί όποιον έχει πληροφορίες να επικοινωνήσει με το τοπικό αστυνομικό τμήμα, προκειμένου να συμβάλει στη διαλεύκανση της υπόθεσης.

Η χρήση μοτοσικλετών από δράστες σε περιστατικά ένοπλων επιθέσεων αποτελεί συχνή μέθοδο διαφυγής, γεγονός που καθιστά κρίσιμη την ταχεία συλλογή μαρτυριών και στοιχείων από την αστυνομία.