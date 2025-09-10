Συγκλονίζει αυτόπτης μάρτυρας για τους πυροβολισμούς στο πάρκο Τρίτση, όταν συνεπλάκησαν περίπου 30 Ρομά ανταλλάσσοντας πυροβολισμούς.

Σύμφωνα με τον άνδρα, δεν υπήρξε κάποιο θύμα, επειδή οι δράστες δεν ήξεραν σημάδι. Συγκεκριμένα, φύλακας της παιδικής κατασκήνωσης δίπλα στο πάρκο μίλησε στον ΣΚΑΪ και περιέγραψε τη συμπλοκή. «Άκουσα μια μεγάλη ομάδα που ήρθε στο πάρκο Τρίτση και διαπληκτίστηκαν. Περίπου 10 λεπτά αργότερα έγινε πιο έντονο και τρία λεπτά αργότερα έγινε Φαρ Ουέστ. Έπεσαν τουλάχιστον 22 πυροβολισμοί. Μερικές σφαίρες κατέληξαν σε τοίχο και άλλα σημεία», είπε χαρακτηριστικά.

«Σώμα με σώμα πυροβολούσε ο ένας τον άλλον. Το τραγελαφικό είναι, πως δεν σκοτώθηκε κανένας. Ευτυχώς, δεν ήξεραν σημάδι. Πυροβολούσαν ο ένας τον άλλον σε μικρή απόσταση και δεν βρήκαμε αίματα», δήλωσε στον ΣΚΑΪ. «Έχω να το δω αυτό το πράγμα τουλάχιστον επτά χρόνια», πρόσθεσε στη συνέχεια.