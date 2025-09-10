Ένα νέο περιστατικό πυροβολισμών σημειώθηκε τις πρώτες πρωινές ώρες της Τρίτης στο Πάρκο Τρίτση, προκαλώντας αναστάτωση στην τοπική κοινωνία και κινητοποίηση των αρχών.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με επίσημες πληροφορίες της ΕΛ.ΑΣ., περίπου στις 2:00 τα ξημερώματα, ομάδα περίπου 30 ατόμων, που φέρονται να ανήκουν σε κοινότητες Ρομά, ενεπλάκη σε έντονο καβγά για άγνωστο μέχρι στιγμής λόγο. Κατά τη διάρκεια της συμπλοκής ακούστηκαν και πυροβολισμοί, γεγονός που προκάλεσε σοβαρές ανησυχίες για τη δημόσια ασφάλεια στην ευρύτερη περιοχή.

Στο σημείο έσπευσε ισχυρή αστυνομική δύναμη έπειτα από ειδοποίηση του φύλακα του Πάρκου. Οι αστυνομικοί που πραγματοποίησαν αυτοψία εντόπισαν συνολικά 17 κάλυκες από τέσσερα διαφορετικά διαμετρήματα, στοιχείο που αναδεικνύει τη σοβαρότητα του επεισοδίου.

Σύμφωνα με τις έως τώρα ανακοινώσεις της αστυνομίας, από τους πυροβολισμούς δεν υπήρξαν τραυματισμοί, ωστόσο καταγράφηκαν φθορές σε τοίχο αποθήκης καθώς και σε ένα κοντέινερ εντός του Πάρκου.

Την υπόθεση έχει αναλάβει το Τμήμα Ασφαλείας Ιλίου, το οποίο συνεχίζει τις έρευνες για τον εντοπισμό και τη σύλληψη των ατόμων που εμπλέκονται στο επεισόδιο. Οι αρχές εξετάζουν όλα τα στοιχεία και δεν αποκλείουν το ενδεχόμενο νέων συλλήψεων, καθώς παρακολουθούν στενά τις εξελίξεις γύρω από τους πρωταγωνιστές του συμβάντος.