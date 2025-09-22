Πυροβολισμοί σημειώθηκαν λίγο μετά τα μεσάνυχτα της Κυριακής (21/9) στην οδό Λεάγρου στο Παγκράτι, προκαλώντας αναστάτωση στην περιοχή.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ένας 34χρονος άνδρας βρέθηκε τραυματισμένος στην είσοδο πολυκατοικίας, με σοβαρά τραύματα στην κοιλιά και τη μέση.

Στο σημείο έσπευσαν άμεσα ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ και περιπολικό της ΕΛ.ΑΣ. Ο τραυματίας διακομίστηκε στο νοσοκομείο «Ερυθρός Σταυρός», όπου νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση.

Οι έρευνες της Αστυνομίας βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη. Στον χώρο εντοπίστηκαν και περισυνελέγησαν τρεις κάλυκες, ενώ οι αρχές εξετάζουν όλα τα ενδεχόμενα.