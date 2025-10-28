Στα χέρια της Αστυνομίας βρίσκεται πλέον ο 22χρονος που σκότωσε τον ξάδερφό του κατά τη διάρκεια γιορτής στην Κίσσαμο.

Το πανηγύρι που κάθε χρόνο ενώνει ολόκληρο το χωριό φέτος μετατράπηκε σε σκηνικό τραγωδίας. Στο Έλος Κισσάμου, η χαρά της γιορτής του κάστανου μετατράπηκε σε πένθος μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα.

Μπροστά στα μάτια εκατοντάδων ανθρώπων, ο 22χρονος πυροβόλησε δύο φορές τον 52χρονο συγγενή του με ένα 22αρι περίστροφο, ύστερα από έντονο καυγά, αφαιρώντας του τη ζωή.

Ένας γιατρός και ένας αστυνομικός εκτός υπηρεσίας προσπάθησαν να τον κρατήσουν στη ζωή, αλλά ο 52χρονος υπέκυψε λίγο αργότερα στο νοσοκομείο Χανίων.

Παραδόθηκε ο δράστης

Μετά το φονικό, ο 22χρονος τράπηκε σε φυγή, ενώ οι Αρχές εξαπέλυσαν ανθρωποκυνηγητό στα ορεινά χωριά της δυτικής Κρήτης.

Περίπου στις 14:00 το μεσημέρι της Δευτέρας, παραδόθηκε μαζί με τον δικηγόρο του στην Ασφάλεια Χανίων, δηλώνοντας πως θεώρησε ότι το θύμα ήταν οπλισμένο και θα τον σκότωνε:

«Δέχτηκα απειλές από το θύμα πριν γίνει όλο αυτό. Μου έβρισε τη μητέρα μου. Κινήθηκε απειλητικά προς το μέρος μου και είδα μία κίνηση σαν να πηγαίνει να βγάλει κάτι, κάποιο αντικείμενο για να μου επιτεθεί. Φοβήθηκα εκείνη την στιγμή για τη ζωή μου και έτσι τον πυροβόλησα», υποστήριξε.

Η χήρα του 52χρονου μίλησε αποκλειστικά στην εκπομπή «Κοινωνία Ώρα MEGA»:

«Ο ένας κρύβει τον άλλον. Την καθαρή αλήθεια εδώ δεν θα την μάθετε ποτέ. Εγώ να σας πω τον άνθρωπό μου θα τον θάψω στο χωριό μου. Στο χωριό του δεν θα τον θάψω. Τον πρόδωσε το χωριό του. Αν ρωτήσετε στο χωριό του για τον άνθρωπό μου, μόνο άσχημα λόγια έχουν να σας πουν. Είναι άδικο και κρίμα αυτό».

Φόβοι για βεντέτα

Οι Αρχές ενισχύουν την παρουσία τους στο χωριό για να αποτρέψουν πράξεις αντεκδίκησης, καθώς οι φόβοι για βεντέτα είναι διάχυτοι.

Τα στόματα στο χωριό παραμένουν κλειστά, με τις βασικές αιτίες των αντιπαραθέσεων να σχετίζονται με βοσκοτόπια και ζητήματα γης των δύο οικογενειών.

Ο δράστης και το θύμα είχαν παρελθόν και ήταν γνωστοί στις Αρχές. Ο 22χρονος είχε κατηγορηθεί το 2021 για άσκοπους πυροβολισμούς, είχε χάσει το δίπλωμά του για παραβάσεις ΚΟΚ και είχε αντιμετωπίσει κατηγορίες για παράνομη οπλοκατοχή και επικίνδυνη σωματική βλάβη, ενώ το 2024 κατηγορήθηκε ξανά για παράβαση νόμου περί όπλων.

Το θύμα, 52 ετών και πατέρας δύο παιδιών, ήταν γνωστό στην Κίσσαμο με το προσωνύμιο «Πάσαρης». Από το 2012 έως το 2024 είχε συλληφθεί 10 φορές για διάφορα αδικήματα, μεταξύ αυτών παραβάσεις νόμου περί αδέσποτων ζώων, αγροζημίες, παραβάσεις νόμου περί όπλων και πρόκληση σωματικών βλαβών.