Μία σφαίρα στην καρδιά, ήταν αυτή που αφαίρεσε τη ζωή του 51χρόνου από το Έλος Κισάμου μετά την επίθεση σε βάρος του το βράδυ της Κυριακής.

Σύμφωνα με πληροφορίες της ΕΡΤ Χανίων ο 51χρονος έφερε δύο διαμπερή τραύματα, ένα στο στέρνο το οποίο ήταν διαδερμικό και ένα στο μεγάλο δάχτυλο του αριστερού χεριού.

Εκείνο όμως που του στέρησε τη ζωή ήταν ένα τυφλό τραύμα στο στήθος που τον βρήκε κατευθείαν στην καρδιά.

Όπως από την πρώτη στιγμή έγραψε το ertnews.gr ο 51 χρόνος δέχτηκε συνολικά τρεις σφαίρες από το όπλο του 23 χρόνου, ένα 22αρι, το οποίο εντοπίστηκε πεταμένο στο Ελαφονήσι σε σημείο που υπέδειξε ο δράστης στις αστυνομικές αρχές.

Σήμερα ο 23 χρόνος που παραδόθηκε στις aρχές, οδηγήθηκε στον εισαγγελέα και μετά τις κατηγορίες που του απαγγέλθηκαν ζήτησε και πήρε προθεσμία για να απολογηθεί.