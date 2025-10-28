Το ερχόμενο Σάββατο πήρε προθεσμία να απολογηθεί απολογηθεί ο 23χρονος που κατηγορείται για τη δολοφονία του 52χρονου ξαδέλφου του στο Έλος Κισάμου.

Ο νεαρός, ο οποίος παραδόθηκε στις αρχές τη Δευτέρα, οδηγήθηκε σήμερα ενώπιον του ανακριτή Χανίων, όπου του απαγγέλθηκαν κατηγορίες για ανθρωποκτονία από πρόθεση σε ήρεμη ψυχική κατάσταση και οπλοφορία. Ζήτησε και έλαβε προθεσμία για να απολογηθεί.

Σύμφωνα με τον συνήγορό του, Γιώργο Φραντζεσκάκη, όπως μεταίδει η ΕΡΤ, ο 23χρονος είναι «συγκλονισμένος και βαθιά μετανιωμένος» για την πράξη του. Όπως ανέφερε, ο ίδιος υπέδειξε στις αρχές το σημείο όπου είχε αποκρύψει το 22άρι πυροβόλο όπλο που χρησιμοποιήθηκε στο έγκλημα.

Ο κατηγορούμενος οδηγήθηκε στα δικαστήρια Χανίων λίγο μετά τις 2 το μεσημέρι, φορώντας αλεξίσφαιρο γιλέκο και συνοδευόμενος από πάνοπλους αστυνομικούς.