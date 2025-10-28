Το πυροβόλο όπλο των 22 χιλιοστών με το οποίο ο 23χρονος φέρεται να αφαίρεσε τη ζωή του 52χρονου στο Έλος Κισσάμου, εντοπίστηκε από τις αστυνομικές αρχές.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της ΕΛΑΣ, το όπλο, μαζί με τον γεμιστήρα του, βρέθηκε σε αγροτεμάχιο σε περιοχή του Δήμου Κισσάμου και κατασχέθηκε.

Ο 23χρονος, ο οποίος παραδόθηκε στις αρχές το μεσημέρι της Δευτέρας (27/10), παραμένει κρατούμενος και σήμερα αναμένεται να οδηγηθεί ενώπιον της Εισαγγελικής και Ανακριτικής Αρχής Χανίων.

Η επίσημη ανακοίνωση της Αστυνομίας αναφέρει:

«Συνελήφθη χθες (27.10.2025) το μεσημέρι από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Χανίων 23χρονος ημεδαπός κατηγορούμενος για ανθρωποκτονία σε βάρος 52χρονου ημεδαπού απογευματινές ώρες της 26.10.2025 σε περιοχή του Δήμου Κισάμου και παραβάσεις νομοθεσίας περί όπλων.

Επίσης σε έρευνα που έγινε σε αγροτεμάχιο σε περιοχή του Δήμου Κισάμου βρέθηκε και κατασχέθηκε ένα πυροβόλο όπλο με γεμιστήρα.

Ο συλληφθείς θα οδηγηθεί αρμόδια Εισαγγελική Αρχή».