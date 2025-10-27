αναζητήση
Δολοφονία στη Γιορτή του Κάστανου στην Κρήτη: Παραδόθηκε ο 23χρονος

Οι πυροβολισμοί που δέχτηκε το θύμα ήταν σχεδόν εξ επαφής

TANEA Newsroom 27/10/2025, 14:37
Φωτογραφία Αρχείου

Παραδόθηκε ο 23χρονος που φέρεται να σκότωσε τον 52χρονο κτηνοτρόφο στο Έλος Κισάμου, κατά την διάρκεια της γιορτής Καστάνου χθες Κυριακή αργά το απόγευμα.

Η κοινωνία του Έλους της Κισσάμου, βρίσκεται σε αμηχανία και με πολλά ερωτηματικά για τον τρόπο που έχασε, όπως ανέφεραν στο ΑΠΕ-ΜΠΕ κάτοικοι της περιοχής, ένας άνθρωπος τη ζωή του εν μέσω μάλιστα μίας τοπικής πολιτιστικής και με μεγάλη συμμετοχή ντόπιων και επισκεπτών γιορτής.

Ο πρόεδρος της Κοινότητας Έλους Νικόλαος Κυριτσάκης με δημόσια ανάρτησή του προς τα μέσα ενημέρωσης τονίζει ότι η περιοχή και η κοινότητα Έλους «εκφράζει τη βαθιά της θλίψη για το τραγικό περιστατικό που συνέβη στη διάρκεια της φετινής Γιορτής του Κάστανου. Σε τέτοιες δύσκολες στιγμές, αυτό που χρειάζεται περισσότερο από ποτέ είναι ψυχραιμία, νηφαλιότητα και ενότητα. Οφείλουμε όλοι να δείξουμε σεβασμό, να στηρίξουμε ο ένας τον άλλον και να διαφυλάξουμε την κοινωνική μας συνοχή. Το Έλος ήταν και παραμένει ένα φιλήσυχο, φιλόξενο και δεμένο χωριό, με ανθρώπους που πορεύονται με σεβασμό και αλληλεγγύη. Με πίστη στις αξίες μας και αγάπη για τον τόπο μας, θα συνεχίσουμε να προβάλλουμε το πραγματικό πρόσωπο του Έλους ενωμένο, ήρεμο και περήφανο».

«Εμείς ήμασταν στην ταβέρνα. Ακούσαμε φωνές, βγήκαμε έξω, είδαμε έναν σκοτωμένο» λένε κάτοικοι της περιοχής στο neakriti.gr και προσθέτουν: «Κρίμα για αυτό, κρίμα για τον άνθρωπο, κρίμα για όποιον το έκανε. Κατάστρεψε τη ζωή του, κλείσανε δύο σπίτια. Μακριά από μας αυτές οι κακοτοπιές. Από δω και πέρα τι γίνεται…».

Κάτοικος του χωριού, μιλώντας στο Zarpa News περιέγραψε τον πανικό που επικράτησε: «Ήταν πάρα πολύς κόσμος, 600- 700 άτομα στην πλατεία. Η εξέδρα που καθόταν ο Ζωιδάκης και έπαιζε, 7 – 8 άτομα που χόρευαν. Άφθονο γλέντι! Λόγω της δυνατής μουσικής δεν ακούσαμε τις μπαλωτές αλλά είδαμε κόσμο να τρέχει πανικόβλητο, από ‘κει από το φαρμακείο να πάρει πράγματα να τον βοηθήσει».

Οι πυροβολισμοί που δέχτηκε το θύμα ήταν σχεδόν εξ επαφής και στο σημείο βρέθηκαν ένα φυσίγγιο και ένας κάλυκας από 22αρι όπλο.

Ο δράστης είχε εξαφανιστεί αμέσως μετά το άγριο έγκλημα, ενώ οι αστυνομικές αρχές εξαπέλυσαν ανθρωποκυνηγητό για τη σύλληψή του.

Ελλάδα
Ελλάδα

Ρέθυμνο: Εργάτης βρήκε τραγικό θάνατο από κατάρρευση ταράτσας

Εργατικό δυστύχημα σημειώθηκε στο Ρέθυμνο, όταν άνδρας εκτελούσε εργασίες κοπής σιδήρων στην ταράτσα κατοικίας και μεγάλο τμήμα της οροφής υποχώρησε σκοτώνοντας τον ακαριαία. Σύμφωνα με το neakriti.gr, το τραγικό συμβάν έγινε στην Αξό Μυλοποτάμου στις 12:20 το μεσημέρι της Δευτέρας. Η οροφή κατέρρευσε με αποτέλεσμα ο άνδρας να βρεθεί στο κενό και να τραυματιστεί θανάσιμα. […]

27/10/2025 13:59
Ρέθυμνο: Εργάτης βρήκε τραγικό θάνατο από κατάρρευση ταράτσας
Ελλάδα

Θεσσαλονίκη: Κακουργηματική δίωξη στους πέντε συλληφθέντες για το αιματηρό επεισόδιο στην Περαία

Κακουργηματική δίωξη άσκησε η εισαγγελέας σε βάρος των πέντε κατηγορούμενων για εμπλοκή στο αιματηρό επεισόδιο που σημειώθηκε, χθες το απόγευμα, στην Περαία Θεσσαλονίκης. Κατά το επεισόδιο τραυματίστηκε σοβαρά ένας 20χρονος που, σύμφωνα με πληροφορίες, δέχθηκε χτυπήματα από μαχαίρι στο συκώτι και στην σπλήνα, ενώ υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση και νοσηλεύεται, φρουρούμενος, σε μονάδα αυξημένης φροντίδας […]

27/10/2025 13:51
Θεσσαλονίκη: Κακουργηματική δίωξη στους πέντε συλληφθέντες για το αιματηρό επεισόδιο στην Περαία
Ελλάδα

Συγκέντρωση διαμαρτυρίας γονέων και δασκάλων έξω από το υπουργείο Παιδείας

Συγκέντρωση διαμαρτυρίας δασκάλων και γονέων πραγματοποιείται έξω από το υπουργείο Παιδείας αυτή την ώρα. Όπως μετέδωσε το MEGA, στη συγκέντρωση έξω από το υπουργείο Παιδείας συμμετέχουν σωματεία εκπαιδευτικών της Αττικής  και γονείς, οι οποίοι διεκδικούν την κάλυψη των κενών στα σχολεία από εκπαιδευτικό προσωπικό, αλλά και την ανάκληση των αποφάσεων για συγχώνευση σχολικών τμημάτων. Ακόμη, […]

27/10/2025 13:40
Συγκέντρωση διαμαρτυρίας γονέων και δασκάλων έξω από το υπουργείο Παιδείας
Ελλάδα

Κίσσαμος: Σοκαρισμένη η τοπική κοινωνία από το φονικό – Συνεχίζεται το ανθρωποκυνηγητό για τον δολοφόνο

Ανθρωποκυνηγητό έχει εξαπολύσει για τον 25χρονου άνδρα η ΕΛ.ΑΣ. στα Χανιά, που δολοφόνησε τον 52χρονο κτηνοτρόφο στο Έλος Κισσάμου, κατά την διάρκεια της Γιορτής Κάστανου, χθες Κυριακή, αργά το απόγευμα. Ο αιματοβαμμένος χορός Με τρεις σφαίρες στο στήθος, την ώρα, που χόρευε, μπροστά στα μάτια δεκάδων παρευρισκόμενων, ο 25χρονος εκτέλεσε τον 52χρονο. Η Γιορτή Κάστανου […]

27/10/2025 13:21
Κίσσαμος: Σοκαρισμένη η τοπική κοινωνία από το φονικό – Συνεχίζεται το ανθρωποκυνηγητό για τον δολοφόνο
Ελλάδα

Χανιά: Σε κρίσιμη κατάσταση 11χρονος μετά από πτώση με πατίνι – Νοσηλεύεται στη ΜΕΘ του ΠΑΓΝΗ

Στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας Παίδων του ΠΑΓΝΗ νοσηλεύεται από χθες ένας 11χρονος από τα Χανιά ο οποίος τραυματίστηκε σοβαρά στο κεφάλι μετά από πτώση από πατίνι. Σύμφωνα με τα Χανιώτικα νέα, ο 11χρονος μεταφέρθηκε το μεσημέρι της Κυριακής στο Γενικό Νοσοκομείο Χανίων με τραύμα στο κεφάλι όπου και χειρουργήθηκε και στη συνέχεια μεταφέρθηκε στο ΠΑΓΝΗ […]

27/10/2025 13:04
Χανιά: Σε κρίσιμη κατάσταση 11χρονος μετά από πτώση με πατίνι – Νοσηλεύεται στη ΜΕΘ του ΠΑΓΝΗ

