Δολοφονία στη Γιορτή του Κάστανου στην Κρήτη: Παραδόθηκε ο 23χρονος

Παραδόθηκε ο 23χρονος που φέρεται να σκότωσε τον 52χρονο κτηνοτρόφο στο Έλος Κισάμου, κατά την διάρκεια της γιορτής Καστάνου χθες Κυριακή αργά το απόγευμα.

Η κοινωνία του Έλους της Κισσάμου, βρίσκεται σε αμηχανία και με πολλά ερωτηματικά για τον τρόπο που έχασε, όπως ανέφεραν στο ΑΠΕ-ΜΠΕ κάτοικοι της περιοχής, ένας άνθρωπος τη ζωή του εν μέσω μάλιστα μίας τοπικής πολιτιστικής και με μεγάλη συμμετοχή ντόπιων και επισκεπτών γιορτής.

Ο πρόεδρος της Κοινότητας Έλους Νικόλαος Κυριτσάκης με δημόσια ανάρτησή του προς τα μέσα ενημέρωσης τονίζει ότι η περιοχή και η κοινότητα Έλους «εκφράζει τη βαθιά της θλίψη για το τραγικό περιστατικό που συνέβη στη διάρκεια της φετινής Γιορτής του Κάστανου. Σε τέτοιες δύσκολες στιγμές, αυτό που χρειάζεται περισσότερο από ποτέ είναι ψυχραιμία, νηφαλιότητα και ενότητα. Οφείλουμε όλοι να δείξουμε σεβασμό, να στηρίξουμε ο ένας τον άλλον και να διαφυλάξουμε την κοινωνική μας συνοχή. Το Έλος ήταν και παραμένει ένα φιλήσυχο, φιλόξενο και δεμένο χωριό, με ανθρώπους που πορεύονται με σεβασμό και αλληλεγγύη. Με πίστη στις αξίες μας και αγάπη για τον τόπο μας, θα συνεχίσουμε να προβάλλουμε το πραγματικό πρόσωπο του Έλους ενωμένο, ήρεμο και περήφανο».

«Εμείς ήμασταν στην ταβέρνα. Ακούσαμε φωνές, βγήκαμε έξω, είδαμε έναν σκοτωμένο» λένε κάτοικοι της περιοχής στο neakriti.gr και προσθέτουν: «Κρίμα για αυτό, κρίμα για τον άνθρωπο, κρίμα για όποιον το έκανε. Κατάστρεψε τη ζωή του, κλείσανε δύο σπίτια. Μακριά από μας αυτές οι κακοτοπιές. Από δω και πέρα τι γίνεται…».

Κάτοικος του χωριού, μιλώντας στο Zarpa News περιέγραψε τον πανικό που επικράτησε: «Ήταν πάρα πολύς κόσμος, 600- 700 άτομα στην πλατεία. Η εξέδρα που καθόταν ο Ζωιδάκης και έπαιζε, 7 – 8 άτομα που χόρευαν. Άφθονο γλέντι! Λόγω της δυνατής μουσικής δεν ακούσαμε τις μπαλωτές αλλά είδαμε κόσμο να τρέχει πανικόβλητο, από ‘κει από το φαρμακείο να πάρει πράγματα να τον βοηθήσει».

Οι πυροβολισμοί που δέχτηκε το θύμα ήταν σχεδόν εξ επαφής και στο σημείο βρέθηκαν ένα φυσίγγιο και ένας κάλυκας από 22αρι όπλο.

Ο δράστης είχε εξαφανιστεί αμέσως μετά το άγριο έγκλημα, ενώ οι αστυνομικές αρχές εξαπέλυσαν ανθρωποκυνηγητό για τη σύλληψή του.