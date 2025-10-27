Σε κατάσταση σοκ βρίσκεται το Έλος Κισσάμου στα Χανιά από τη δολοφονία ενός άνδρα από τον ξάδερφό του κατά τη διάρκεια της γιορτής του Κάστανου. Όλα έγιναν κατά τη διάρκεια ενός γλεντιού όταν ξαφνικά ακούστηκαν πυροβολισμοί και ένας κάτοικος του χωριού περίπου 51 ετών έπεσε αιμόφυρτος. Αμέσως ενημερώθηκε το ΕΚΑΒ που παρέλαβε τον άντρα λίγο μετά τις 18.30 νεκρό.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, πριν από λίγες ημέρες το θύμα πάνω σε έναν καυγά έδωσε ένα χαστούκι στον δράστη. Κατά πληροφορίες, αυτός ο καυγάς ήταν η αιτία που όπλισε το χέρι του 23χρονου να κάνει το φονικό.

Όπως αναφέρει το zarpanews.gr, ο δράστης φέρεται να πυροβόλησε το θύμα εξ επαφής.

Όπως είπε ο πρόεδρος της Κοινότητας του Έλους , «η γιορτή ξεκίνησε το μεσημέρι με μεγάλη συμμετοχή και πολύ κέφι και δυστυχώς κατέληξε σε τραγωδία».

Σύμφωνα με πληροφορίες από την οικογένεια του δράστη ο 23χρονος μέσα στην ημέρα θα παραδοθεί.

Η αστυνομία πάντως έχει εξαπολύσει ανθρωποκυνηγητό για τον εντοπισμό του.