Νεκρός έπεσε ένας 51χρονος άνδρας το βράδυ της Κυριακής 26/10 στο χωριό Έλος στην Κίσσαμο Χανίων, μετά από πυροβολισμούς, ενώ διασκέδαζε στη γιορτή κάστανου.

Το χρονικό

Σύμφωνα με πληροφορίες που μετέδωσε το MEGA, ενώ ο 51χρονος διασκέδαζε με συγχωριανούς του, δέχθηκε τα πυρά του 25χρονου δράστη και ξαδέρφου του, από κοντινή απόσταση.

Ο δράστης πυροβόλησε τρεις φορές εναντίον του 51χρονου, με τις σφαίρες να βρίσκουν το θύμα στην καρδιά. Στη συνέχεια εξαφανίστηκε και έκτοτε αναζητείται.

Οι πρώτες έρευνες των Αρχών δείχνουν ως κίνητρο της δολοφονίας προσωπικά κίνητρα.

Όπως μετέφεραν αυτόπτες μάρτυρες στο zarpanews.gr, έπεσαν τρεις πυροβολισμοί, μπροστά στην πίστα την ώρα που το γλέντι βρισκόταν σε εξέλιξη, με εκατοντάδες παρευρισκόμενους, με αποτέλεσμα να επικρατήσει πανικός. Διασώστες του ΕΚΑΒ με ΚΑΡΠΑ προσπάθησαν να επαναφέρουν τον 51χρονο, όμως ήταν ήδη αργά.

Τον παρέλαβε ασθενοφόρο του Κέντρου Υγείας Κισσάμου, στο Νοσοκομείο Χανίων, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του. Κατά το τοπικό μέσο, ο δράστης αμέσως μετά το συμβάν διέφυγε από το σημείο, έχει ταυτοποιηθεί και αναζητείται από τις Αστυνομικές αρχές.

Στο σημείο έσπευσε δύναμη από το ΑΤ Κισσάμου που από κοινού με το τμήμα εξιχνίασης εγκλημάτων έχει αναλάβει την υπόθεση.

Σημειώνεται ότι το γλέντι ήταν σε εξέλιξη από νωρίς το μεσημέρι προσελκύοντας, όπως κάθε χρόνο, μεγάλο πλήθος επισκεπτών.