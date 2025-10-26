Ένας ακόμα νέος άνθρωπος έχασε τη ζωή του στην άσφαλτο μετά από τροχαίο λίγο πριν τις 12 το μεσημέρι της Κυριακής (26/10/25) κοντά στον Άγιο Νικόλαο Ευπαλίου.

Όπως μεταδίδει το LamiaReport, αγροτικό αυτοκίνητο με οδηγό 49χρονο που φέρεται να επιχείρησε να στρίψει στον Άγιο Νικόλαο, συγκρούστηκε με δύο μηχανές μεγάλου κυβισμού που κινούνταν στο αντίθετο ρεύμα με αποτέλεσμα το θανάσιμο τραυματισμό του ενός οδηγού 21 ετών και το σοβαρό τραυματισμό του οδηγού της άλλης μηχανής ηλικίας 37 ετών.

Ο δρόμος γέμισε συντρίμμια και η κυκλοφορία διακόπηκε στην ε.ο Ιτέας – Αντιρρίου έως ότου καθαριστεί από τους πυροσβέστες, που έσπευσαν στο σημείο.

Την προανάκριση για τα αίτια του δυστυχήματος διενεργεί το ΑΤ Ευπαλίου.

Πηγή φωτογραφιών: nafpaktianews.gr