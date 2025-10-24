Τροχαίο ατύχημα που έγινε το απόγευμα της Παρασκευής στον Κηφισό, προκάλεσε κυκλοφοριακό κομφούζιο στην περιοχή

Το τροχαίο σημειώθηκε στο ύψος της Λεωφόρου Ποσειδώνος στο ρεύμα προς Λαμία, ενώ από τη σύγκρουση δεν υπήρχαν τραυματίες.

Την ίδια ώρα πολύ αυξημένη είναι η κίνηση στον Κηφισό και στο ρεύμα προς Πειραιά. Ειδικότερα τα προβλήματα στην κυκλοφορία παρατηρούνται από το ύψος της Λυκόβρυσης έως και το ύψος του Αιγάλεω.

Μεγάλες καθυστερήσεις και στην Αττική Οδό στο ρεύμα προς Ελευσίνα άνω των 30 λεπτών από τον κόμβο Παιανίας έως τον κόμβο Μεταμόρφωσης. Παράλληλα υπάρχουν καθυστερήσεις 20΄-25′ στον Περιφερειακό Υμηττού από κόμβο Αγ.Παρασκευής έως κόμβο Μεταμόρφωσης και 10 έως 15 λεπτών στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο από τον κόμβο Μεταμόρφωσης έως τον κόμβο Πεντέλης