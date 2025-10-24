Εμπειρίες κοντά στον θάνατο εξακολουθούν να συναρπάζουν επιστήμονες και κοινό, καθώς προσπαθούν να απαντήσουν στο διαχρονικό ερώτημα: τι συμβαίνει όταν πεθαίνουμε; Μια νέα επιστημονική έρευνα επιχειρεί να ρίξει φως σε αυτό το μυστήριο, μέσα από τις μαρτυρίες 48 ανθρώπων που βίωσαν εμπειρίες κοντά στον θάνατο (NDEs).

Οι ερευνητές κατέγραψαν μια εντυπωσιακή ποικιλία οραμάτων. Κάποιοι συμμετέχοντες περιέγραψαν ότι είδαν ουράνια όντα ή θρησκευτικές μορφές, ενώ άλλοι έκαναν λόγο για σκοτεινά ταξίδια μέσα σε μαύρες τρύπες ή εμπειρίες που θύμιζαν επιστημονική φαντασία.

Ένας συμμετέχων ανέφερε: “Υπήρχαν πέτρινα σκαλιά μπροστά μου και ο Ιησούς βρισκόταν στην κορυφή, φορώντας λευκό χιτώνα”. Άλλος περιέγραψε ότι “ο Θεός εμφανίστηκε ως ένα μεγάλο φως στο βάθος”. Οι περιγραφές διέφεραν σημαντικά, ακόμη και μεταξύ όσων δήλωσαν ότι είδαν τα ίδια πρόσωπα ή σύμβολα.

Οι εμπειρίες κοντά στον θάνατο συνήθως συμβαίνουν σε καταστάσεις όπως καρδιακή ανακοπή ή αναπνευστική ανεπάρκεια. Υπολογίζεται ότι περίπου το 4–8% του πληθυσμού έχει ζήσει κάτι παρόμοιο, όμως η επιστημονική μελέτη αυτών των βιωμάτων παραμένει δύσκολη λόγω της έντονα προσωπικής τους φύσης.

Η νέα προσέγγιση των επιστημόνων

Η έρευνα, που βρίσκεται υπό αξιολόγηση, επιχειρεί να ταξινομήσει τις εμπειρίες με βάση τη «γεωμετρία» τους. Οι επιστήμονες διαπίστωσαν ότι κανένας άνθρωπος δεν είδε ακριβώς το ίδιο πράγμα. Ακόμη και όσοι ανέφεραν την παρουσία του Θεού ή αγγέλων, περιέγραψαν εντελώς διαφορετικές εικόνες.

Ένας συμμετέχων είπε πως “μετατράπηκα σε φως και ο Ιησούς ήταν στα δεξιά μου, για να μου δείξει τον δρόμο”, ενώ άλλος ανέφερε ότι “μια θεϊκή δύναμη μπήκε από μπροστά μου προς τα δεξιά”. Κάποιοι περιέγραψαν αγγέλους με “εκθαμβωτικά λευκά φτερά και πρόσωπα σαν αρχαίους ελληνικούς θεούς”.

Η επικεφαλής της μελέτης, δρα Φρανς Λέρνερ, από το Ινστιτούτο Μαθηματικών Επιστημών και Εφαρμογών του Πεκίνου, εξήγησε ότι το πολιτισμικό υπόβαθρο κάθε ανθρώπου λειτουργεί ως «σκελετός» πάνω στον οποίο «χτίζονται» οι παραισθήσεις μιας NDE. Έτσι, ένας συμμετέχων ανέφερε ότι άκουσε “άνδρες να διαβάζουν την Τορά” αντί να δει χριστιανικά σύμβολα.

Από το φως στα τούνελ και τις μαύρες τρύπες

Πολλοί περιέγραψαν έντονα φαινόμενα φωτός ή τούνελ. Ένας άνθρωπος είπε πως βρέθηκε “μέσα σε ένα οργανικό τούνελ, εντελώς μαύρο αλλά με ιριδίζουσες αποχρώσεις”, ενώ άλλος ανέφερε ότι “βρισκόταν στο κέντρο μιας τεράστιας σφαίρας φωτός που τον περιέβαλε ολοκληρωτικά“.

Κάποιοι είδαν αγαπημένα πρόσωπα που είχαν πεθάνει, όπως συγγενείς ή παιδιά. Άλλοι περιέγραψαν πιο παράξενες εικόνες, όπως “μια μήτρα με άπειρα σημεία που συνδέονταν μεταξύ τους σε πολλαπλές διαστάσεις” ή ακόμα και “μια μαύρη τρύπα“.

Τέσσερις τύποι εμπειριών

Οι ερευνητές κατέταξαν τις εμπειρίες σε τέσσερις κατηγορίες, ανάλογα με τον «χώρο» όπου εκτυλίσσονταν. Οι πρώτες (τύπου A) χαρακτηρίζονται από στενό οπτικό πεδίο, που πιθανώς προκαλείται από μειωμένη ροή αίματος στον εγκέφαλο. Οι τύποι B και C σχετίζονται με απώλεια μέρους της όρασης, ενώ οι τύποι C5 περιγράφουν πλήρη, κυκλική εμπειρία 360 μοιρών.

Η πρόοδος από τον τύπο A στον τύπο C5 φαίνεται να υποδεικνύει κοινό φυσιολογικό μηχανισμό. Σύμφωνα με τη δρα Λέρνερ, όλα τα φαινόμενα αυτά οφείλονται σε διάσπαση της συνοχής μεταξύ των οπτικών και σωματικών ερεθισμάτων, καθώς ο εγκέφαλος αρχίζει να «σβήνει».

Η ίδια τονίζει ότι τα ευρήματα δεν αποδεικνύουν την ύπαρξη ψυχής ή ότι η συνείδηση μπορεί να εγκαταλείψει το σώμα, αλλά δείχνουν πώς η ανθρώπινη αντίληψη μεταβάλλεται στα όρια της ζωής και του θανάτου.

Πηγή: Daily Mail