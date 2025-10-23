Ο υποσιτισμός των εγκύων και των βρεφών στη Λωρίδα της Γάζας απειλεί να προκαλέσει «συνέπειες για γενιές», καθώς «πιθανόν θα οδηγήσει σε σοβαρά προβλήματα που θα απαιτούν φροντίδα καθ’ όλη τη διάρκεια της ζωής» των παιδιών που γεννιούνται αυτή την περίοδο, προειδοποίησε στέλεχος του Ταμείου των Ηνωμένων Εθνών για τον Πληθυσμό (UNFPA).

Ο Άντριου Σάμπερτον, ειδικός της υπηρεσίας σε θέματα σεξουαλικής και αναπαραγωγικής υγείας, μετά την ολοκλήρωση πενθήμερης αποστολής σε Ιερουσαλήμ, Δυτική Όχθη και Γάζα – όπου παρέμεινε για πέντε ώρες – συνέκρινε το μέγεθος της «καταστροφής» με «σκηνικό δυστοπικής ταινίας», κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου στα κεντρικά γραφεία του ΟΗΕ στη Νέα Υόρκη.

Σύμφωνα με τον ίδιο, ένας στους τέσσερις κατοίκους της Γάζας υποφέρει από πείνα, ανάμεσά τους τουλάχιστον 11.500 έγκυες γυναίκες. Το αποτέλεσμα είναι ότι περίπου το 70% των νεογέννητων έρχεται στον κόσμο πρόωρα ή με βάρος κάτω του φυσιολογικού, ποσοστό που πριν από τον Οκτώβριο του 2023 δεν ξεπερνούσε το 20%.

Οι μονάδες φροντίδας νεογνών λειτουργούν στο 170% της δυναμικότητάς τους, αναγκάζοντας το προσωπικό να τοποθετεί περισσότερα από ένα βρέφη στην ίδια θερμοκοιτίδα. Μία στις τρεις εγκυμοσύνες χαρακτηρίζεται «υψηλού κινδύνου», ενώ ο δείκτης μητρικής θνησιμότητας παραμένει «υψηλός».

Κατάρρευση υποδομών και υγειονομική κρίση

Ο Σάμπερτον υπογράμμισε ότι το «σημαντικότερο» πρόβλημα είναι ο υποσιτισμός, ωστόσο η έλλειψη φαρμάκων και ιατρικών υποδομών επιδεινώνει δραματικά την κατάσταση. Το 94% των νοσοκομείων έχει υποστεί ζημιές ή έχει καταστραφεί, ενώ μόλις το 15% των δομών υγείας διαθέτει μαιευτήρια ικανά να αντιμετωπίσουν επείγοντα περιστατικά. Παράλληλα, η απουσία αντισύλληψης οδηγεί ορισμένες γυναίκες σε «επικίνδυνες αμβλώσεις».

Περίπου 700.000 γυναίκες και κορίτσια αντιμετωπίζουν τεράστιες δυσκολίες λόγω έλλειψης προσωπικού χώρου, καθαρού νερού και προϊόντων υγιεινής, με αποτέλεσμα 170.000 από αυτές να υποφέρουν από σοβαρά προβλήματα ουρολογικής ή αναπαραγωγικής υγείας.

Έκρηξη έμφυλης βίας και περιορισμένη ανθρωπιστική βοήθεια

Σύμφωνα με τον αξιωματούχο του UNFPA, όλες οι μορφές σεξιστικής και σεξουαλικής βίας, συμπεριλαμβανομένων των πρόωρων γάμων, «έχουν εκραγεί στη Γάζα, όπως και σε άλλες ένοπλες συγκρούσεις».

Μετά την έναρξη της κατάπαυσης του πυρός στις 10 Οκτωβρίου, το UNFPA κατάφερε να μεταφέρει ιατρικό υλικό και να διανείμει προμήθειες που είχαν προτοποθετηθεί στην περιοχή. Ωστόσο, όπως τόνισε ο Σάμπερτον, «η ροή της βοήθειας που επιτρέπεται να εισέρχεται (…) απέχει πολύ από το να αρκεί».

Οι χρηματοδοτικές ανάγκες της υπηρεσίας για τη στήριξη της Γάζας έχουν καλυφθεί μόλις κατά «περίπου ένα τρίτο», κυρίως λόγω της σημαντικής μείωσης «της χρηματοδότησης των ΗΠΑ».