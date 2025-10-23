Παίκτης της Μπάγερν Μονάχου είναι και επίσημα ο Σπένσερ Ντινγουίντι. Ο ύψους 1,98μ. shooting guard, άφησε το NBA και τους Ντάλας Μάβερικς, για να αγωνιστεί στη EuroLeague με τη φανέλα του γερμανικού συλλόγου.

Στα 32 του χρόνια μετράει 621 παιχνίδια καριέρας στο ΝΒΑ και μέσο όρο 13 πόντων και 5,1 ασίστ ανά αγώνα. Ο προπονητής των «Βαυαρών», Γκόρντον Χέρμπερτ, δήλωσε: «Ο Σπένσερ είναι ένας δυναμικός παίκτης, μπορεί να σκοράρει και να δημιουργήσει για τους άλλους, και είχε σπουδαία χρόνια στο NBA. Με το μέγεθός του, μπορεί να παίξει στις θέσεις των δύο, ενός και τριών, ενώ είναι και ευέλικτος στην άμυνα.

Αυτή είναι, φυσικά, η πρώτη του στάση στην EuroLeague και το μπάσκετ της FIBA, αλλά είναι επίσης ένας πολύ έξυπνος παίκτης με υψηλό μπασκετικό IQ και έξυπνη προσωπικότητα. Είναι υπέροχο που φέρνουμε αυτόν τον παίκτη υψηλού προφίλ στο Μόναχο».

Ο Ντινγουίντι αγωνίστηκε πέρυσι σε 79 παιχνίδια για 27 λεπτά, με 11 πόντους, 4,4 ασίστ και μέσο όρο στα τρίποντα 33,4%. Η πιο παραγωγική σεζόν του 32χρονου Αμερικανού ήταν το 2019-20 με τη φανέλα των Μπρούκλιν Νετς. Τότε είχε σημειώσει 20,6 πόντους, 6,8 ασίστ σε 64 αγώνες και 31,2 αγωνιστικά λεπτά.

𝐖𝐄𝐋𝐂𝐎𝐌𝐄, 𝐒𝐏𝐄𝐍𝐂𝐄𝐑 𝐃𝐈𝐍𝐖𝐈𝐃𝐃𝐈𝐄 👋 Aus der NBA nach München: Wir verpflichten Spencer Dinwiddie: https://t.co/p8vn9D3FWf@freelanceDE wünscht viel Erfolg im neuen Job.#FCBB #Kaderupdate — FC Bayern Basketball (@FCBBasketball) October 23, 2025