Ο 39χρονος Σέρβος διαιτητής Ούρος Νίκολιτς, γνωστός από τη συμμετοχή του σε αγώνες της Euroleague και της ABA Liga, βρίσκεται αντιμέτωπος με σοβαρές κατηγορίες. Η Αστυνομία προχώρησε στη σύλληψή του έπειτα από έρευνα στο διαμέρισμά του, όπου εντοπίστηκαν περίπου 250.000 ευρώ σε μετρητά.

Η υπόθεση αποκαλύφθηκε το πρωί της Πέμπτης μέσα από ρεπορτάζ της κρατικής τηλεόρασης της Σερβίας (RTS) και της εφημερίδας Blic. Σύμφωνα με το Blic, ο Νίκολιτς θεωρείται ύποπτος για εμπλοκή σε εγκληματικό δίκτυο που φέρεται να σχετίζεται με βαριά ποινικά αδικήματα.

Τα τοπικά μέσα αναφέρουν ότι τα μέλη της συγκεκριμένης ομάδας βρίσκονται υπό έρευνα για σειρά σοβαρών εγκλημάτων, μεταξύ των οποίων δύο δολοφονίες και τρεις απόπειρες ανθρωποκτονίας.