Ο πόλεμος ανάμεσα σε Ισραήλ και Χαμάς, που μαίνεται από τις 7 Οκτωβρίου 2023, έχει από καιρό αναστατώσει τον ευρωπαϊκό αθλητισμό, με τις ισραηλινές ομάδες να αναγκάζονται να αλλάξουν έδρα και τη EuroLeague να ετοιμάζεται επιτέλους για κρίσιμη ψηφοφορία αναφορικά με το μέλλον τους.

Η Μακάμπι Τελ Αβίβ έχει μετακομίσει στο Βελιγράδι για τα παιχνίδια της στη EuroLeague, η Χάποελ Ιερουσαλήμ αγωνίζεται στο EuroCup από τη Σόφια, ενώ η Χάποελ Τελ Αβίβ έχει κάνει και αυτή έδρα της τη βουλγαρική πρωτεύουσα. Οι επιπτώσεις του πολέμου δεν σταματούν εκεί: λόγω της τεταμένης σχέσης Τουρκίας–Ισραήλ, η Αναντολού Εφές έδωσε τα εντός έδρας ματς με Μακάμπι Τελ Αβίβ (85-78) και Χάποελ Τελ Αβίβ (81-87) στην Ποντγκόριτσα, ενώ η Βαλένθια έπαιξε κεκλεισμένων των θυρών απέναντι στη Χάποελ (93-100) στη νέα Roig Arena, υπό τον φόβο επεισοδίων.

Σύμφωνα με το SPORT5, η EuroLeague θα πραγματοποιήσει ψηφοφορία στις 21 Οκτωβρίου στα κεντρικά γραφεία της στη Βαρκελώνη, προκειμένου να αποφασίσει αν οι ισραηλινές ομάδες θα επιστρέψουν στο Ισραήλ ή θα παραμείνουν στο εξωτερικό.

Στην ψηφοφορία θα συμμετάσχουν οι 13 ομάδες-μέτοχοι της λίγκας:

ο Παναθηναϊκός και ο Ολυμπιακός από την Ελλάδα,

οι Ρεάλ Μαδρίτης, Μπαρτσελόνα και Μπασκόνια από την Ισπανία,

οι Φενέρμπαχτσε και Αναντολού Εφές από την Τουρκία,

η Αρμάνι Μιλάνο, η Ζαλγκίρις Κάουνας, η Μπάγερν Μονάχου, η Μακάμπι Τελ Αβίβ και η ΤΣΣΚΑ Μόσχας, που παραμένει μέτοχος παρότι έχει αποκλειστεί από το 2022 λόγω της εισβολής στην Ουκρανία.

Ο πρόεδρος της EuroLeague Ντέγιαν Μποντιρόγκα και ο CEO Παούλιους Μοτιεγιούνας θα λάβουν την τελική απόφαση μετά την ψηφοφορία, σε μια εξέλιξη που μπορεί να καθορίσει το μέλλον των ισραηλινών ομάδων στη διοργάνωση.