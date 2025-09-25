Τα μέλη της Εκτελεστικής Επιτροπής της UEFA είναι έτοιμα να ψηφίσουν για τον αποκλεισμό του Ισραήλ από τις ευρωπαϊκές διοργανώσεις, σύμφωνα με δημοσίευμα του Associated Press, το οποίο συνόδευσε το άρθρο του με μία φωτογραφία από τον χθεσινό αγώνα του ΠΑΟΚ με την Μακάμπι Τελ Αβίβ και τα πανό που έγραφαν «Σταματήστε την γενοκτονία» και «Δείξτε στο Ισραήλ την κόκκινη κάρτα».

Συγκεκριμένα, το δημοσίευμα του Associated Press που επικαλείται πηγές οι οποίες επιθυμούν την ανωνυμία λόγω της ευαισθησίας του θέματος, αναφέρει: «Η ομοσπονδία της UEFA προχωρά σε ψηφοφορία για την αναστολή της ισραηλινής ομοσπονδίας λόγω του πολέμου στην Γάζα. Άτομα με γνώση για την πρόταση ενημέρωσαν το Associated Press την Πέμπτη. Η πλειοψηφία των μελών θα υποστηρίξει τον αποκλεισμό του Ισραήλ από όλους τους διεθνείς αγώνες».

Τι γίνεται σε περίπτωση αποκλεισμού της εθνικής Ισραήλ; Πως εμπλέκεται η FIFA;

Όσο αφορά το συλλογικό επίπεδο, η απόφαση αν παρθεί θα είναι απόλυτη. Οι διοργανώσεις που συμμετέχουν οι ισραηλινές ομάδες σε διεθνές επίπεδο έχουν όλες ως διοργανώτρια αρχή την UEFA, η οποία έχει τον «κύριο» λόγο στον αποκλεισμό των ομάδων από τις διοργανώσεις.

Το ίδιο όμως δεν ισχύει και για την εθνική ομάδα του Ισραήλ, καθώς θα πρέπει να επικυρωθεί ο αποκλεισμός της από της διοργανώσεις των εθνικών ομάδων, όπως τα προκριματικά για το Παγκόσμιο Κύπελλο και το ίδιο το Μουντιάλ που βρίσκονται σε εξέλιξη, από την FIFA η οποία είναι η ανώτατη διοργανώτρια αρχή στον κόσμο του ποδοσφαίρου.

Ο πρόεδρος της FIFA, Τζιάνι Ιφαντίνο, έχει πολύ στενές σχέσεις με τον πρόεδρο των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ.

Που θα επηρεάσει αυτό;

Το Παγκόσμιο Κύπελλο του 2026 θα διεξαχθεί στις ΗΠΑ. Ο πρόεδρος των ΗΠΑ ουκ ολίγοις έχει «κρύψει» την στήριξη του προς το Ισραήλ, ενώ κοντινός του συνεργάτης δήλωσε στο Athletic, πως η κυβέρνηση των ΗΠΑ «είναι έτοιμη να κάνει τα πάντα για να μην μπλοκαριστεί το Ισραήλ από το Παγκόσμιο Κύπελλο.

Η συνάντηση της FIFA στην Ζυρίχη

Την επόμενη βδομάδα το Διοικητικό Συμβούλιο της FIFA θα συνεδριάσει για το ζήτημα της UEFA και την ψηφοφορία της για τον αποκλεισμό του Ισραήλ, με την ομοσπονδία του Ισραήλ να προσπαθεί να κάνει ότι περνάει από το χέρι της για να μην χρειαστεί να φτάσει το θέμα ως εκεί.