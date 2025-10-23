Η EuroLeague έθεσε εκτός ορισμών τον Ούρος Νίκολιτς, μετά την είδηση της σύλληψης του, ο οποίος κατηγορείται ως ύποπτος για συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση. Ο Σέρβος διαιτητής είχε σφυρίξει τέσσερις αναμετρήσεις της φετινής διοργάνωσης, μεταξύ των οποίων εκείνη του Ολυμπιακού με τη Ρεάλ Μαδρίτης και εκείνη του Παναθηναϊκού με την Μπάγερν Μονάχου.

«Ένας διαιτητής μπάσκετ της Euroleague με τα αρχικά UN συνελήφθη εδώ στο Βελιγράδι. Ένα μεγάλο χρηματικό ποσό, 250.000 ευρώ, ράβδοι χρυσού και ένα ρολόι βρέθηκαν στο διαμέρισμά του κατά τη διάρκεια έρευνας. Υπάρχουν υποψίες ότι είναι ο οικονομικός υποστηρικτής των δραστηριοτήτων αυτής της ομάδα», ήταν η σχετική ανακοίνωση των αρχών για τη σύλληψη του Νίκολιτς.

Η ανακοίνωση της EuroLeague:

«Λαμβάνοντας υπόψη πρόσφατες αναφορές που δημοσιεύθηκαν σε διάφορα μέσα ενημέρωσης σχετικά με τη σύλληψη του διαιτητή Ούρος Νίκολιτς από τις σερβικές αρχές, η Euroleague Basketball θα ήθελε να διευκρινίσει τα εξής:

Ο διαιτητής Ούρος Νίκολιτς έχει αποκλειστεί από τη διαιτησία σε όλες τις διοργανώσεις της Euroleague Basketball μέχρι να ολοκληρωθεί τόσο η έρευνα των τοπικών αρχών όσο και η εσωτερική αξιολόγηση της Euroleague Basketball».