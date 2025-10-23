Νεκροψία – νεκροτομή διετάχθη για το ενός μηνός βρέφος που άφησε την τελευταία του πνοή στη Λάρισα, το πρωί της Πέμπτης. Το μωρό το μετέφερε με ιδιωτικό μέσο η γιαγιά του λίγο πριν από τις 6:00 το πρωί στο Κέντρο Υγείας Τυρνάβου χωρίς τις αισθήσεις του.

Στο βρέφος έγινε ΚΑΡΠΑ από τους γιατρούς του Κέντρου Υγείας πριν γίνει η διακομιδή στο ΓΝ Λάρισας.

Από εκεί πραγματοποιήθηκε εσπευσμένη διακομιδή στο εφημερεύον Γενικό Νοσοκομείο Λάρισας, με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ. Ωστόσο, παρά τις υπεράνθρωπες προσπάθειες των γιατρών, το βρέφος κατέληξε.

Η Αστυνομία διεξάγει έρευνα για να διακριβωθολούν οι συνθήκες του τραγικού συμβάντος.

Λάρισα: Η ανακοίνωση της 5ης ΥΠΕ

Όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση της 5ης ΥΠΕ, «βρέφος ενός μηνός, θήλυ, μετεφέρθη με ΙΧ στις 05:45 σήμερα 23/10/2025 στο ΚΥ Τυρνάβου από συγγενικά του πρόσωπα παρουσιάζοντας μυδρίαση άσφυγμο και χωρίς αναπνοή».

Στη συνέχεια «έγινε ΚΑΡΠΑ από τους γιατρούς του ΚΥ και 06:01 διακομίστηκε με ασθενοφόρο του ΚΥ στο Γενικό Νοσοκομείο Λάρισας με ώρα άφιξης 06:18 συνοδεία γιατρού και πληρωμάτων του ασθενοφόρου».

Σύμφωνα με την ίδια ανακοίνωση οι προσπάθειες ανάνηψης συνεχίστηκαν, χωρίς όμως αποτέλεσμα, ενώ διετάχθη νεκροψία και νεκροτομή και ενημερώθηκε το ΑΤ Τυρνάβου.

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ
Τελευταία Νέα