Μια ανείπωτη τραγωδία σημειώθηκε στη Λάρισα όπου βρέφος, μόλις ενός μηνός, κατέληξε νεκρό.

Το χρονικό

Σύμφωνα με το larissanet.gr, το περιστατικό σημειώθηκε όταν η γιαγιά, με την οποία διέμενε το κοριτσάκι, αντιλήφθηκε πως κάτι δεν πήγαινε καλά. Χωρίς να χάσει χρόνο, μετέφερε το μωρό στο Κέντρο Υγείας Τυρνάβου, όπου οι γιατροί σήμαναν συναγερμό.

Παρά τις προσπάθειες ανάνηψης, το βρέφος διακομίστηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Γενικό Νοσοκομείο Λάρισας, όπου δυστυχώς διαπιστώθηκε ο θάνατός του.

Σύμφωνα με τις πρώτες ενδείξεις, ο θάνατος του παιδιού αποδίδεται σε παθολογικά αίτια.

Για το περιστατικό ενημερώθηκε η Αστυνομία, ενώ την προανάκριση έχει αναλάβει το Αστυνομικό Τμήμα Τυρνάβου.