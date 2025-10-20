Ο Νεμπόισα Πάβκοβιτς, πρώην στρατηγός του Γιουγκοσλαβικού Στρατού και καταδικασμένος για εγκλήματα πολέμου από το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο της Χάγης, απεβίωσε σε ηλικία 79 ετών στο Βελιγράδι.

Ως διοικητής της 3ης Στρατιάς του Γιουγκοσλαβικού Στρατού, ο Πάβκοβιτς είχε καταδικαστεί σε 22 χρόνια κάθειρξη για εγκλήματα κατά των Αλβανών στο Κόσοβο το 1999. Η απόφαση είχε εκδοθεί από το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο για την πρώην Γιουγκοσλαβία (ICTY).

Εξέτιε την ποινή του σε φυλακή της Φινλανδίας, απ’ όπου αποφυλακίστηκε πρόωρα στις 28 Σεπτεμβρίου 2025, ύστερα από αίτημα της σερβικής κυβέρνησης, λόγω επιδείνωσης της υγείας του.

Το κατηγορητήριο και η καταδίκη

Το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο στη Χάγη είχε εκδώσει το 2005 κατηγορητήριο εναντίον του Πάβκοβιτς και άλλων ανώτατων αξιωματικών του γιουγκοσλαβικού στρατού. Τον Απρίλιο του ίδιου έτους, ο στρατηγός παραδόθηκε οικειοθελώς για να δικαστεί.

Το 2009 κρίθηκε ένοχος για απελάσεις, βίαιους εκτοπισμούς, δολοφονίες και διώξεις Αλβανών πολιτών από το Κόσοβο κατά το πρώτο εξάμηνο του 1999. Η πρωτόδικη ετυμηγορία επιβεβαιώθηκε το 2014.

Η στρατιωτική του πορεία

Κατά τη διάρκεια των νατοϊκών βομβαρδισμών της Γιουγκοσλαβίας, το 1999, το Κόσοβο βρισκόταν στον τομέα ευθύνης της 3ης Στρατιάς, της οποίας ο Πάβκοβιτς ήταν διοικητής. Μετά την πτώση του καθεστώτος Μιλόσεβιτς, από το 2000 έως το 2002, διετέλεσε Αρχηγός του Γενικού Επιτελείου Στρατού της Γιουγκοσλαβίας.