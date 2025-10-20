Η Ρωσία δήλωσε ότι παραμένει προσηλωμένη στις συνομιλίες με τις Ηνωμένες Πολιτείες για την επίτευξη ειρηνευτικής συμφωνίας στην Ουκρανία, τονίζοντας πως η διαδικασία αποτελεί μια «σοβαρή εργασία». Ωστόσο, η Μόσχα κατηγόρησε το Κίεβο ότι στέλνει αντιφατικά μηνύματα, γεγονός που, όπως υποστήριξε, δυσχεραίνει την πρόοδο των διαπραγματεύσεων.

Απαντώντας σε ερώτηση σχετικά με το τι πρότεινε ο πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν στον Αμερικανό ομόλογό του Ντόναλντ Τραμπ ως προς τα εδαφικά ζητήματα, ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου Ντμίτρι Πεσκόφ αρνήθηκε να αποκαλύψει λεπτομέρειες. Περιορίστηκε να αναφέρει ότι δεν θα δοθούν στη δημοσιότητα πληροφορίες για την πρόσφατη τηλεφωνική επικοινωνία των δύο ηγετών, η οποία πραγματοποιήθηκε την περασμένη εβδομάδα.