Αντιπροσωπεία της Χαμάς, υπό τον Χαλίλ αλ Χάγια, βρίσκεται σήμερα στο Κάιρο για συνομιλίες με αξιωματούχους από την Αίγυπτο και το Κατάρ, σχετικά με την εύθραυστη εκεχειρία και τη μεταπολεμική κατάσταση στη Λωρίδα της Γάζας, σύμφωνα με πηγή που επικαλείται το AFP.

Η συνάντηση πραγματοποιείται μία ημέρα μετά τα νέα ισραηλινά πλήγματα στη Γάζα, τα οποία ήρθαν ως απάντηση σε φερόμενες παραβιάσεις της εκεχειρίας από τη Χαμάς. Η παλαιστινιακή οργάνωση διαψεύδει κατηγορηματικά τους ισχυρισμούς του Ισραήλ.

Όπως ανέφερε η ίδια πηγή, κύριο θέμα των συνομιλιών στο Κάιρο θα είναι «τα δεκάδες ισραηλινά πλήγματα» που προκάλεσαν χθες «δεκάδες νεκρούς στη Λωρίδα της Γάζας». Οι Αιγύπτιοι και Καταριανοί μεσολαβητές διαδραματίζουν καθοριστικό ρόλο στις προσπάθειες για τον τερματισμό του πολέμου και τη διατήρηση της εκεχειρίας.

Επαφές για τον ενδοπαλαιστινιακό διάλογο

Η αντιπροσωπεία της Χαμάς, σύμφωνα με την ίδια πηγή, θα έχει επίσης επαφές με Αιγύπτιους αξιωματούχους για τον ενδοπαλαιστινιακό διάλογο, τον οποίο πρόκειται να φιλοξενήσει σύντομα η Αίγυπτος. Στόχος είναι η επανένωση της παλαιστινιακής πολιτικής σκηνής και η συζήτηση για τη μελλοντική διακυβέρνηση της Γάζας.

Η Αίγυπτος έχει φιλοξενήσει επανειλημμένως διαβουλεύσεις μεταξύ των παλαιστινιακών κινημάτων, κυρίως της Χαμάς και της Φάταχ του προέδρου της Παλαιστινιακής Αρχής, Μαχμούντ Αμπάς, που παραμένουν αντίπαλες παρατάξεις εδώ και δεκαετίες.

Σύμφωνα με την πηγή, «ο διάλογος αυτός στοχεύει στην ενότητα της παλαιστινιακής πολιτικής και στην αντιμετώπιση θεμελιωδών ζητημάτων, όπως το μέλλον της Γάζας και η δημιουργία επιτροπής ανεξάρτητων ειδικών που θα αναλάβουν τη διακυβέρνηση του θύλακα». Η μεταβατική αυτή αρχή αναμένεται να αποτελείται από τεχνοκράτες υπό την εποπτεία διεθνούς επιτροπής.

Προσπάθειες για σταθεροποίηση της εκεχειρίας

Η Χαμάς έχει δηλώσει ότι δεν επιθυμεί να αναλάβει εκ νέου τη διακυβέρνηση της Γάζας, ενώ Παλαιστίνιοι αξιωματούχοι προτείνουν τη σύσταση ομάδας ανεξάρτητων προσώπων, χωρίς κομματική ταυτότητα, που θα διαχειριστούν τη μεταβατική περίοδο.

Άλλη πηγή ανέφερε ότι οι συνεχιζόμενες προσπάθειες των μεσολαβητών συνέβαλαν χθες βράδυ στην αποκατάσταση της ηρεμίας και στην επαναφορά της εκεχειρίας στη Γάζα. Οι μεσολαβητές, όπως σημείωσε, θα συνεχίσουν να παρακολουθούν στενά τις πιθανές παραβιάσεις από την πλευρά του Ισραήλ.