Ο Κώστας Παπανικολάου μοίρασε δύο ασίστ στη νίκη επί του Πανιωνίου, έφτασε τις 623.
Προσπερνόντας τον Βαγγέλη μάτζαρη που στην οκταετία 2011-19 είχε 622, και ανέβηκε στην 4η θέση.
Αυτό είναι ένα ακόμα «παράσημο» για τον έμπειρο διεθνή παίκτη, ο οποίος συνεχίζει να γράφει τη δική του ιστορία με τον Ολυμπιακό.
Ο Κώστας Παπανικολάου έγινε ο 4ος πασέρ του Ολυμπιακού στη Stoiximan GBL‼
Ο αρχηγός των «ερυθρόλευκων» είχε δύο ασίστ στον αγώνα με τον Πανιώνιο, έφτασε τις 623 και ξεπέρασε τον Βαγγέλη Μάντζαρη που είχε 622 στην οχταετία 2011-19.#StoiximanGBL #GBL #OlympiacosBC pic.twitter.com/QhpnApn67d
