Η Klavdia μετά την εκπροσώπηση της Ελλάδας στην Eurovision έκανε ένα ακόμα μεγάλο άλμα στην καριέρα της καταφέρνοντας να ξεπεράσει τα «σύνορα» για ακόμη μια φορά.

Η Ελληνίδα τραγουδίστρια εμφανίστηκε σε τεράστιο banner στην εμβληματική Times Square της Νέας Υόρκης, εκπροσωπώντας την Ελλάδα στην παγκόσμια καμπάνια Equal του Spotify. Η μουσική πλατφόρμα την επέλεξε ως πρέσβειρα, αναδεικνύοντας το τραγούδι της «Συντρίμμια», το οποίο περιλαμβάνεται στο ήδη επιτυχημένο άλμπουμ «Αστερομάτα». Το άλμπουμ από την Arcade Music και την Panik Records έχει ήδη γίνει χρυσό, συγκεντρώνοντας πάνω από 55.000.000 streams.

Η πρωτοβουλία Equal στοχεύει στην ανάδειξη και ενδυνάμωση των γυναικών στη διεθνή μουσική σκηνή. Στο πλαίσιο αυτό, η Klavdia κοσμεί παράλληλα το εξώφυλλο της playlist «Equal Greece», ενώ το τραγούδι της έχει ενταχθεί και στην παγκόσμια λίστα «Equal Global», πλάι σε καλλιτέχνιδες από περισσότερες από 40 χώρες. Η διάκριση αυτή αποτελεί ένα ακόμα σημαντικό ορόσημο για την νεαρή τραγουδίστρια, η οποία μετά τη συμμετοχή της στη Eurovision έχει κερδίσει την αγάπη και του διεθνούς κοινού.

Η καλλιτεχνική της πορεία χαρακτηρίζεται από σημαντικές συνεργασίες: Έχει συμμετάσχει σε συναυλίες του Διονύση Σαββόπουλου, έχει εμφανιστεί στο Ηρώδειο (μαζί με τον Σταμάτη Κραουνάκη και στα «Αριστοφάνεια» του Χρήστου Λεοντή) και στο Καλλιμάρμαρο (στο αφιέρωμα στον Στέλιο Καζαντζίδη). Μάλιστα, κυκλοφόρησε τη διεθνή συνεργασία «Back To Blue» με τους Edward Maya και Valentino Indy.

Αυτή την περίοδο η τραγουδίστρια ετοιμάζεται για ακόμα μεγαλύτερη διεθνή προβολή, καθώς θα συνοδεύσει τον Κωνσταντίνο Αργυρό στην περιοδεία του σε Αυστραλία και Αμερική, με σταθμούς όπως η Όπερα του Σίδνεϊ και το Barclays Center της Νέας Υόρκης. Επιπλέον, στις 4 Δεκεμβρίου θα βρεθεί και πάλι στο επίκεντρο της διεθνούς προβολής, ερμηνεύοντας στην τελετή παράδοσης της Ολυμπιακής Φλόγας στο Καλλιμάρμαρο Στάδιο.