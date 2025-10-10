Η σύντομη παρουσίαση της συνεργασίας της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής με την Κlavdia, μια συνεργασία που αρχίζει στην τελετή παράδοσης της Φλόγας στους ιταλούς διοργανωτές του Milano –Cortina, μόλις έχει ολοκληρωθεί.

Οι αίθουσες του τρίτου ορόφου στο εμβληματικό κτίριο της ΕΟΕ στο Χαλάνδρι λούζονται από τις ακτίνες του φθινοπωρινού ήλιου. Αλλά το μεσημέρι της Παρασκευής, η λάμψη ήταν μεγαλύτερη. Δυνατότερη. Αυτό το κορίτσι των μόλις 23 χρόνων, έχει μια αύρα απίστευτη. Φωτογένεια. Και πίστη πως ό,τι κάνει μπορεί περίφημα να τα καταφέρει, με όπλο τη συστολή, την αφοσίωση, το ταλέντο και τον επαγγελματισμό.

Λέμε στην Klavdia πως φαίνεται τόσο ταιριαστή με το όλο σκηνικό που θα στηθεί στο Καλλιμάρμαρο στις 4 Δεκεμβρίου, όταν και θα παραδίδεται η Φλόγα έπειτα από τη Λαμπαδηδρομία που θα εκκινήσει στις 26 Νοεμβρίου. Χαμογελά. «Ευχαριστώ. Είναι χαρά μου. Τιμή μεγάλη. Νιώθω ότι ανήκω και κάπου εδώ. Εκανα αθλητισμό μικρή. Και υπάρχουν πάντα καλοί συνεργάτες ώστε να δούμε πώς θα βγει το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα», υπογραμμίζει.

Όχι, δεν θα είναι μια συναυλία ή μια εκδήλωση όπως πολλοί τη φαντάζονται. Στόχος της ΕΟΕ και δη του αεικίνητου και με ρηξικέλευθες ιδέες Προέδρου, Ισίδωρου Κούβελου, είναι να αποκτήσει η Αφή της Φλόγας και η παράδοσή της, είτε αφορά χειμερινούς είτε θερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες, μια εξωστρέφεια. Ένα, για να ειπωθεί απλά, άνοιγμα στο ευρύ κοινό. Και έτσι, την ημέρα που θα τραγουδήσει η Κlavdia στο Παναθηναϊκό Στάδιο, ο συγκεκριμένος χώρος θα πλημμυρίσει από μαθητές.

Εχουν ήδη σταλεί προσκλήσεις στα σχολεία και το ζητούμενο είναι να υπάρξει σύνδεση του χθες και της μεγάλης αυτής στιγμής, με το σήμερα. «Είναι χαρά μας που η Κlavdia , η τόσο αγαπητή σε όλους, είναι κοντά μας και θα εμφανιστεί στην τελετή. Ξέρετε, η αριστεία δεν επιτυγχάνεται μόνο με την κατάκτηση μεταλλίων. Πρωτίστως είναι και θέμα συμπεριφοράς», υπογράμμισε ο κ. Κούβελος, θέλοντας σαφώς να καταδείξει τη σύνδεση των αξιών που πρέπει να έχει ένας άνθρωπος και του αθλητισμού και όσα τα σπορ πρεσβεύουν.

Γιατί ακράδαντα πιστεύει πως ο ένας πυλώνας είναι ο αθλητισμός και ο άλλος ο πολιτισμός και αυτό πασχίζει να κάνει (και) μέσω της ΕΟΕ. Δείχνει βέβαιος πως η Klavdia είναι το πρόσωπο που ταιριάζει στην περίσταση. Τώρα, τι ακριβώς περιλαμβάνει το πρόγραμμα και τι τραγούδια θα ερμηνεύσει η τραγουδίστρια που θα εμφανιστεί σε δύο χρονικές στιγμές, προσεχώς θα μάθουμε όλες τις λεπτομέρειες. Αλλωστε, επίκειται και παρουσίαση της Λαμπαδηδρομίας και εκεί θα ειπωθούν ακόμη περισσότερα όπως υποσχέθηκε και ο Θωμάς Τόκας, πρόεδρος της επιτροπής της ολυμπιακής Λαμπαδηδρομίας.