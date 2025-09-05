Η Klavdia μετά την επιτυχία της στην Γιουροβίζιον συνεργάζεται με τον superstar παραγωγό από τη Ρουμανία Edward Maya και τον ανερχόμενο Valentino Indy στο κολλητικό και ανεβαστικό κομμάτι «Back To Blue», σε μία διεθνή σύμπραξη – έκπληξη που κυκλοφορεί από την Armada, το no1 dance label παγκοσμίως, την Arcade Music και την Panik Records, τη no1 ελληνική δισκογραφική εταιρεία.

Η Klavdia έρχεται «Back To Blue»

Αποτυπώνοντας την αυθεντική και ξέγνοιαστη αίσθηση του καλοκαιριού, το «Back To Blue» σηματοδοτεί ακόμα ένα εγχείρημα της Klavdia με δημιουργούς από το εξωτερικό.Θυμίζοντας τις κλασικές Eurodance επιτυχίες που κατακτούν κάθε χρόνο τις κορυφαίες θέσεις των charts, το «Back To Blue» είναι ένα super hit που ξεχωρίζει για τη μελωδικότητά του, τον ευχάριστο ήχο του και τον άκρως μεταδοτικό ρυθμό του.

Edward Maya – Valentino Indy: Η πολυαναμενόμενη συνεργασία με την Klavdia

Ο Edward Maya, ο διεθνούς φήμης και πολυβραβευμένος μουσικός, παραγωγός και DJ, γνωστός από το παγκόσμιο hit «Stereo Love», το οποίο έχει συγκεντρώσει σχεδόν 400 εκατομμύρια streams στο Spotify, προσθέτει τη δική του, αυθεντική, πινελιά στον γνώριμο ατμοσφαιρικό ήχο του είδους.

Ο ανερχόμενος Valentino Indy με κυκλοφορίες σε κορυφαίες δισκογραφικές εταιρείες, όπως η Sony Music, επιστρέφει με το «Back to Blue», ένα single που ήταν δική του έμπνευση και υλοποιήθηκε μέσα στο καλοκαίρι με τη βοήθεια του Edward Maya και της Klavdia.

Η Klavdia βάζει στο single τα σαγηνευτικά φωνητικά της, με τα οποία «μάγεψε» όλη την Ευρώπη με την «Αστερομάτα» στη φετινή Eurovision, μπαίνοντας στο Viral Top 50 του Spotify σε 32 χώρες και ταυτόχρονα «σαρώνοντας» το YouTube με εκατομμύρια views.

Το «Back to Blue» έχει γοητεύσει το κοινό στα social media πριν από την κυκλοφορία του, καθώς σε λίγες ημέρες ο ήχος του στο TikTok έφτασε σχεδόν τα δυο χιλιάδες creations, με μερικά videos να μετρούν πάνω από 400.000 προβολές.