Ο Χρήστος Κόντης έκανε λόγο για ένα ντέρμπι στο οποίο ο Παναθηναϊκός άξιζε τη νίκη, θεωρώντας μάλιστα ότι το γρήγορο γκολ δεν βοήθησε την ομάδα του.

«Δεν μας βοήθησε το γρήγορο γκολ… Ένα τέτοιο γκολ κάποιες φορές βάζει τον αντίπαλο σε μία πίεση. Αυτό που ένιωθα ήταν ότι έδωσε στον ΑΡΗ το δικαίωμα να σκεφτεί ότι πρέπει να παίξει επιθετικά, πιο άναρχα και να βγάλει φάσεις. Σε όλο αυτό το διάστημα όμως δεν απειληθήκαμε, με εξαίρεση μία καλή επέμβαση του Ντραγκόφσκι. Στο 1-1 βγάλαμε αντίδραση με δύο μεγάλες ευκαιρίες. Εάν ήμασταν εύστοχοι, δεν θα μιλούσαμε για αρνητικό αποτέλεσμα. Κανείς μας δεν ήθελε να φύγει με την ισοπαλία, σε ένα ματς στο οποίο απειληθηκαμε ελάχιστα», ανέφερε στο πρώτο του σχόλιο στη συνέντευξη Τύπου μετά το ντέρμπι του «Κλεάνθης Βικελίδης».

Ο Έλληνας τεχνικός ρωτήθηκε για τα πολλά ατομικά λάθη, όπως και για το γεγονός ότι η ομάδα του δεν κράτησε το προβάδισμα: «Τα λάθη είναι μέρος του ποδοσφαίρου. Έχει να κάνει με τη συγκέντρωση των παικτών, την κατάσταση στην οποία βρίσκεσαι… Οταν κάνει κάποιος ένα λάθος, είναι μέρος του ποδοσφαίρου. Αυτό που προσπαθούμε και λέμε στα παιδιά είναι να έχουν συγκέντρωση. Ο καθένας έχει τη δική του ευθύνη, όπως και εγώ που επιλέγω ποιοί θα παίξουν. Οσον αφορά το ότι προηγηθήκαμε αλλά δεν το κρατήσαμε, θέλει συζήτηση. Ένα ματς στην έδρα του ΑΡΗ που είχε αρκετή πίεση… Έπρεπε να αντιδράσουν. Θεωρώ όμως ότι δεν απειληθήκαμε. Δεχθήκαμε ένα εύκολο γκολ. Αν βάζαμε μία από τις δύο φάσεις στο τέλος, θα παίρναμε μία νίκη που μας άξιζε».