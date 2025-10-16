Η ισραηλινή πλευρά δηλώνει ότι η ανθρωπιστική βοήθεια συνεχίζει να εισέρχεται στον παλαιστινιακό θύλακα μέσω του περάσματος Κερέμ Σαλόμ και άλλων σημείων διέλευσης.

Η COGAT, η υπηρεσία του ισραηλινού στρατού που επιβλέπει τη ροή βοήθειας στη Γάζα, ανακοίνωσε σήμερα στο Reuters ότι βρίσκονται σε εξέλιξη προετοιμασίες σε συνεργασία με την Αίγυπτο για το άνοιγμα του περάσματος της Ράφα για τη μετακίνηση ανθρώπων. Η ημερομηνία λειτουργίας του θα ανακοινωθεί αργότερα.

Το Ισραήλ είχε ήδη προειδοποιήσει ότι θα μπορούσε να διατηρήσει το πέρασμα της Ράφα κλειστό και να περιορίσει την εισροή βοήθειας στον θύλακα, επικαλούμενο την καθυστερημένη επιστροφή των σορών των ομήρων από τη Χαμάς, υπογραμμίζοντας παράλληλα τους κινδύνους για την τρέχουσα κατάπαυση του πυρός που έληξε δύο χρόνια καταστροφικού πολέμου και οδήγησε στην απελευθέρωση όλων των ζωντανών ομήρων που κρατούνταν από την παλαιστινιακή οργάνωση.

Η COGAT επιβεβαίωσε ότι η ανθρωπιστική βοήθεια συνεχίζει να εισέρχεται στον θύλακα μέσω του περάσματος Κερέμ Σαλόμ και άλλων σημείων διέλευσης.

«Πρέπει να τονιστεί ότι η ανθρωπιστική βοήθεια δεν θα περάσει από το πέρασμα της Ράφα. Αυτό δεν συμφωνήθηκε ποτέ σε καμία φάση», πρόσθεσε η COGAT σε δήλωση που εστάλη στο Reuters. Δύο πηγές ανέφεραν χθες στο Reuters ότι το πέρασμα της Ράφα αναμένεται να ανοίξει σήμερα για τη μετακίνηση ανθρώπων.

Στο μεταξύ, το Ισραήλ ενημέρωσε την Τετάρτη την κυβέρνηση Τραμπ ότι η Χαμάς δεν εκπληρώνει τις υποχρεώσεις της για την ανάκτηση των σορών των νεκρών Ισραηλινών ομήρων και ότι η συμφωνία για τη Γάζα δεν μπορεί να προχωρήσει στην επόμενη φάση μέχρι να διορθωθεί αυτό, όπως ανέφεραν δύο Ισραηλινοί και ένας Αμερικανός αξιωματούχος στο Axios. Η συμφωνία προβλέπει ότι η Χαμάς πρέπει να καταβάλει «μέγιστη προσπάθεια» για την επιστροφή των 28 νεκρών ομήρων, μεταξύ των οποίων δύο Αμερικανοί πολίτες. Το Ισραήλ υποστηρίζει ότι η Χαμάς δεν τηρεί αυτούς τους όρους.

Μια άμεση κρίση αποφεύχθηκε τις τελευταίες 24 ώρες, καθώς η Χαμάς επέστρεψε τις σορούς τριών ομήρων την Τρίτη και άλλων δύο την Τετάρτη, ανεβάζοντας το σύνολο σε εννέα από τους 28.

Καλεσμα στην κυβέρνηση να καθυστερήσει την εφαρμογή της συμφωνίας εκεχειρίας

Το Φόρουμ των Οικογενειών των ισραηλινών ομήρων καλεί την κυβέρνηση του Ισραήλ να καθυστερήσει την εφαρμογή της συμφωνίας κατάπαυσης του πυρός στη Γάζα όσο η Χαμάς δεν παραδίδει τις σορούς των 19 τελευταίων ομήρων.

Σε ανακοίνωση που εξέδωσε σήμερα, το Φόρουμ απαιτεί «η κυβέρνηση να σταματήσει αμέσως την εφαρμογή κάθε άλλου σταδίου της συμφωνίας, όσο η Χαμάς συνεχίζει να παραβιάζει ανοικτά τις υποχρεώσεις της ως προς την επιστροφή όλων των ομήρων και των λειψάνων των θυμάτων».

Ο υπουργός Αμυνας του Ισραήλ Ισραελ Κατς έχει προειδοποιήσει ότι ο ισραηλινός στρατός είναι πιθανόν να επαναλάβει την επίθεση κατά της Γάζας κατηγορώντας τη Χαμάς ότι παραβιάζει τη συμφωνία κατάπαυσης του πυρός.

Νέες απειλές από Ισραήλ

Ισραήλ απειλεί με επανέναρξη των στρατιωτικών επιχειρήσεων στη Λωρίδα της Γάζας αν η Χαμάς δεν τηρήσει τη συμφωνία κατάπαυσης του πυρός. Ο υπουργός Άμυνας Ισραέλ Κατς προειδοποίησε ότι η χώρα του θα αναλάβει δράση, καθώς το παλαιστινιακό κίνημα δεν έχει επιστρέψει όλα τα λείψανα των νεκρών ομήρων.

«Αν η Χαμάς αρνηθεί να τηρήσει τη συμφωνία, το Ισραήλ, σε συντονισμό με τις ΗΠΑ, θα ξαναρχίσει τις μάχες για την πλήρη ήττα της Χαμάς», ανέφερε ανακοίνωση του γραφείου του Κατς.

Η Χαμάς υποστηρίζει ότι έχει παραδώσει όλες τις σορούς ομήρων που κατόρθωσε να εντοπίσει. Παράλληλα, αμερικανός αξιωματούχος δήλωσε ότι στελέχη της οργάνωσης «συνεχίζουν να διαβεβαιώνουν πως προτίθενται να τηρήσουν τη συμφωνία» και να επιστρέψουν τα λείψανα των νεκρών ομήρων.