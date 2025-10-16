Ισραήλ απειλεί με επανέναρξη των στρατιωτικών επιχειρήσεων στη Λωρίδα της Γάζας αν η Χαμάς δεν τηρήσει τη συμφωνία κατάπαυσης του πυρός. Ο υπουργός Άμυνας Ισραέλ Κατς προειδοποίησε ότι η χώρα του θα αναλάβει δράση, καθώς το παλαιστινιακό κίνημα δεν έχει επιστρέψει όλα τα λείψανα των νεκρών ομήρων.

«Αν η Χαμάς αρνηθεί να τηρήσει τη συμφωνία, το Ισραήλ, σε συντονισμό με τις ΗΠΑ, θα ξαναρχίσει τις μάχες για την πλήρη ήττα της Χαμάς», ανέφερε ανακοίνωση του γραφείου του Κατς.

Η Χαμάς υποστηρίζει ότι έχει παραδώσει όλες τις σορούς ομήρων που κατόρθωσε να εντοπίσει. Παράλληλα, αμερικανός αξιωματούχος δήλωσε ότι στελέχη της οργάνωσης «συνεχίζουν να διαβεβαιώνουν πως προτίθενται να τηρήσουν τη συμφωνία» και να επιστρέψουν τα λείψανα των νεκρών ομήρων.

Η συμφωνία κατάπαυσης και οι υποχρεώσεις της Χαμάς

Η συμφωνία κατάπαυσης του πυρός, που βασίστηκε σε σχέδιο του τότε αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ στα τέλη Σεπτεμβρίου, προέβλεπε την επιστροφή όλων των ομήρων — ζωντανών και νεκρών — εντός 72 ωρών από τη διακοπή των εχθροπραξιών. Η προθεσμία εξέπνευσε το μεσημέρι της Δευτέρας.

Η Χαμάς απελευθέρωσε εγκαίρως 20 ζωντανούς ομήρους, αλλά έχει παραδώσει μόνο εννιά από τα 28 λείψανα που βρίσκονται στη Γάζα. «Η αντίσταση εκπλήρωσε τη δέσμευσή της να παραδώσει όλους τους ισραηλινούς αιχμαλώτους στη ζωή, καθώς και τα πτώματα στα οποία είχαμε πρόσβαση», ανέφερε η οργάνωση, προσθέτοντας ότι η ανάκτηση των υπολοίπων απαιτεί ειδικό εξοπλισμό.

Σε αντάλλαγμα για την επιστροφή τριών σορών την Τρίτη, το Ισραήλ παρέδωσε 45 πτώματα Παλαιστινίων στη Γάζα.

Ανθρωπιστική κρίση και εκκλήσεις του ΟΗΕ

Ο υπουργός Εσωτερικής Ασφαλείας Ιταμάρ Μπεν Γκβιρ κατηγόρησε τη Χαμάς για καθυστερήσεις και κάλεσε τον πρωθυπουργό Μπενιαμίν Νετανιάχου να σταματήσει πλήρως τις παραδόσεις ανθρωπιστικής βοήθειας.

Η κρατική ραδιοτηλεόραση KAN ανέφερε ότι επίκειται το άνοιγμα του περάσματος στη Ράφα, ωστόσο αυτό παραμένει κλειστό. Ο ΟΗΕ ζήτησε από το Ισραήλ να ανοίξει «αμέσως» όλα τα σημεία διέλευσης για την είσοδο βοήθειας.

«Θέλουμε να ανοίξουν όλα τα σημεία διέλευσης και απόλυτα ελεύθερη πρόσβαση», τόνισε από το Κάιρο ο Τομ Φλέτσερ, υπεύθυνος ανθρωπιστικών επιχειρήσεων του Οργανισμού. Επεσήμανε την «απολύτως επείγουσα» ανάγκη για «διανομή βοήθειας σε μεγάλη κλίμακα».

Στα τέλη Αυγούστου, ο ΟΗΕ κήρυξε σε κατάσταση λιμού περιοχές της Γάζας, κάτι που το Ισραήλ διέψευσε. Μέχρι στιγμής, οι παραδόσεις βοήθειας πραγματοποιούνται κυρίως μέσω της διέλευσης Κερέμ Σαλόμ, με ανθρωπιστικές οργανώσεις να καταγγέλλουν καθυστερήσεις λόγω ελέγχων ασφαλείας.

Σύμφωνα με τον ΟΗΕ και τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας, το Ισραήλ επέτρεψε πρόσφατα την είσοδο ανθρωπιστικής βοήθειας, περιλαμβανομένων τροφίμων, φαρμάκων, σκηνών και αερίου για μαγείρεμα.

Κατεστραμμένες πόλεις και απώλειες

Πολλοί κάτοικοι της Γάζας επιστρέφουν στα ερείπια των σπιτιών τους, στήνοντας σκηνές ανάμεσα στα συντρίμμια. «Μας έριξαν στον δρόμο. Δεν υπάρχει ούτε νερό, ούτε τροφή, ούτε ηλεκτρικό. Τίποτα. Όλη η πόλη έγινε στάχτες», ανέφερε ο Μούσταφα Μαχράμ.

«Δεν έχει μείνει όρθιο τίποτα πλέον στην πόλη της Γάζας. Ούτε δέντρα, ούτε κτίρια, ούτε ανθρώπινα όντα, ούτε ζωή. Μόνο καταστροφή», δήλωσε ο Γιούσεφ Τζόντα.

Η σύγκρουση ξεκίνησε μετά την επίθεση της Χαμάς στο νότιο Ισραήλ στις 7 Οκτωβρίου 2023, που στοίχισε τη ζωή σε 1.221 ανθρώπους, κυρίως αμάχους. Οι ισραηλινές επιχειρήσεις αντιποίνων προκάλεσαν ανυπολόγιστες καταστροφές και τουλάχιστον 67.938 θανάτους στη Λωρίδα της Γάζας, σύμφωνα με στοιχεία του υπουργείου Υγείας της κυβέρνησης της Χαμάς, τα οποία ο ΟΗΕ θεωρεί αξιόπιστα.