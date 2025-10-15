Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε σήμερα ότι θα εξέταζε το ενδεχόμενο να επιτρέψει στις ισραηλινές δυνάμεις να ξαναρχίσουν τις μάχες στη Γάζα, εάν η Χαμάς δεν τηρήσει τις δεσμεύσεις της στο πλαίσιο της συμφωνηθείσας εκεχειρίας.

“Το Ισραήλ θα επιστρέψει σε αυτούς τους δρόμους μόλις το πω. Εάν το Ισραήλ μπορούσε να πάει και να τους χτυπήσει, θα το έκανε”, δήλωσε ο Τραμπ στο αμερικανικό δίκτυο CNN σε μια σύντομη τηλεφωνική επικοινωνία όταν ρωτήθηκε τι θα συμβεί αν η Χαμάς αρνηθεί να αφοπλιστεί.

Τα σχόλια του Τραμπ έρχονται εν μέσω εντάσεων, καθώς το Ισραήλ κατηγορεί τη Χαμάς ότι δεν τηρεί τη συμφωνία για την επιστροφή των νεκρών ομήρων, στο πλαίσιο της ειρηνευτικής πρότασης για τον τερματισμό των συγκρούσεων στη Γάζα.

Η εξέλιξη αυτή έχει προκαλέσει αυξανόμενη ένταση στο Ισραήλ, όπου οι αρχές έχουν προειδοποιήσει τα Ηνωμένα Έθνη πως η παροχή ανθρωπιστικής βοήθειας προς τη Γάζα ενδέχεται να μειωθεί ή να καθυστερήσει, λόγω του περιορισμένου αριθμού σορών που έχει παραδώσει η Χαμάς. Παρά τις εντάσεις, ωστόσο, η εύθραυστη εκεχειρία εξακολουθεί να τηρείται.

Σύμφωνα με το σημείο 4 του ειρηνευτικού σχεδίου 20 σημείων του Ντόναλντ Τραμπ: «Εντός 72 ωρών από τη δημόσια αποδοχή αυτής της συμφωνίας από το Ισραήλ, όλοι οι όμηροι, ζωντανοί και νεκροί, θα επιστραφούν».

Μέχρι το πρωί της Τετάρτης, όλοι οι 20 Ισραηλινοί όμηροι που βρίσκονταν εν ζωή είχαν επιστρέψει στο Ισραήλ. Ωστόσο, η Χαμάς είχε παραδώσει τις σορούς μόνο τεσσάρων ατόμων, με τον ισραηλινό στρατό να ανακοινώνει ότι μία από αυτές δεν ανήκει σε Ισραηλινό όμηρο.

Η Χαμάς δήλωσε ότι χρειάζεται χρόνο και εξοπλισμό για να ανακτήσει τα λείψανα των υπολοίπων ομήρων

Ο στρατιωτικός βραχίονας της Χαμάς δήλωσε σήμερα πως απαιτείται μεγάλη προσπάθεια με τη χρήση ειδικού εξοπλισμού για τον εντοπισμό και την ανάκτηση των λειψάνων των υπολοίπων ομήρων.

Οι Ταξιαρχίες Αλ Κάσαμ ανέφεραν πως παρέδωσαν όλους τους εν ζωή ομήρους, καθώς και τα λείψανα που έχει ανακτήσει μέχρι στιγμής, συμπληρώνοντας πως συνεχίζουν τις προσπάθειες με στόχο να κλείσουν την υπόθεση.