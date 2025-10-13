Αναλυτικά τα όσα είπε ο Πίτερς:

Για τη μετάβαση από το ντέρμπι στον αγώνα με την Εφές: «Οι σκέψεις είναι μόνο για την Εφές. Είναι ακόμη νωρίς στη σεζόν και προσπαθούμε να βρούμε τον ρυθμό μας. Όπως κάθε ομάδα, έτσι κι εμείς, πρέπει να κάνουμε τη δουλειά μας από νωρίς. Το να σκεφτόμαστε το χθεσινό παιχνίδι θα ήταν λάθος για το αυριανό. Η συγκέντρωση είναι μόνο σε αυτό που έχουμε να κάνουμε αύριο.»

Για την έντονη συχνότητα των αγώνων και το πόσο επηρεάζει την ομάδα: «Λατρεύω αυτό το πρόγραμμα. Δεν καταλαβαίνω αυτούς που παραπονιούνται για το πρόγραμμα ή λένε ότι είναι κουρασμένοι. Είναι μέρος της δουλειάς μας. Αυτό κάνουμε, γι’ αυτό πληρωνόμαστε, και είναι ευλογία να έχουμε τις ικανότητες να το κάνουμε μπροστά σε τόσο κόσμο. Δεν με νοιάζει αν παίζουμε σήμερα και ξανά αύριο. Είναι η δουλειά μας και πρέπει να την απολαμβάνουμε.»

Σχετικά με τη δική του διαχείριση των συνεχόμενων αγώνων: «Πρέπει να είσαι σχεδόν μανιακός με τις λεπτομέρειες, αυτό λέω στον εαυτό μου αυτές τις μέρες. Κάθε μικρή λεπτομέρεια στη ζωή σου μπορεί να οδηγήσει στην επιτυχία. Δεν είναι το αποτέλεσμα, είναι η διαδικασία. Πώς θα ξυπνήσω και θα φάω το καλύτερο δυνατό πρωινό που θα με προετοιμάσει για το αυριανό παιχνίδι; Πώς θα κάνω την προπόνηση και τη ρουτίνα μου με τον καλύτερο τρόπο; Είναι η κυριαρχία αυτών των μικρών πραγμάτων που πιστεύω πως οδηγεί στην επιτυχία όταν έχεις τόσα πολλά παιχνίδια σε τόσο λίγες μέρες.»