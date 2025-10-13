Τα ξημερώματα στη λεωφόρο Κηφισού, αστυνομικοί της Άμεσης Δράσης εντόπισαν κλεμμένο αυτοκίνητο που είχε αφαιρεθεί λίγες ώρες νωρίτερα από τη Νέα Σμύρνη.

Ήταν περίπου 1:40 τα ξημερώματα, όταν το πλήρωμα περιπολικού εντόπισε το ύποπτο όχημα να κινείται στο ύψος των ΚΤΕΛ Κηφισού, στο Περιστέρι. Οι αστυνομικοί άρχισαν να το παρακολουθούν διακριτικά, καθώς από τον έλεγχο προέκυψε ότι το όχημα είχε κλαπεί από την οδό Άγκυρας στη Νέα Σμύρνη.

Μόλις έκαναν σήμα στον οδηγό να σταματήσει για έλεγχο, εκείνος πάτησε γκάζι και επιχείρησε να διαφύγει. Ακολούθησε καταδίωξη μέσα σε δρόμους κατοικημένης περιοχής, με το κλεμμένο αυτοκίνητο να κινείται επικίνδυνα, αγνοώντας τα σήματα των αστυνομικών.

Η καταδίωξη έληξε στη συμβολή των οδών Μασσαλίας και Γούναρη, όπου οι δύο επιβαίνοντες εγκατέλειψαν το όχημα και τράπηκαν σε φυγή πεζοί. Οι αστυνομικοί καταδίωξαν τους δράστες μέσα στα στενά της περιοχής, καταφέρνοντας τελικά να ακινητοποιήσουν και να συλλάβουν τον 25χρονο οδηγό. Ο δεύτερος άνδρας κατάφερε να διαφύγει και αναζητείται.