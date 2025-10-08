Απόπειρα διάρρηξης σημειώθηκε το μεσημέρι της Τρίτης (7/10/2025) σε οικία επί της οδού Μεσογείων στο Μαρούσι, με την Αστυνομία να προχωρά σε άμεση κινητοποίηση και τελικά στη σύλληψη ενός ατόμου.

Σύμφωνα με πληροφορίες, αστυνομικοί της ομάδας ΔΙ.ΑΣ., ύστερα από σχετική ενημέρωση, ξεκίνησαν αναζητήσεις στην περιοχή και εντόπισαν ύποπτο όχημα στην οδό Νερατζιωτίσσης. Οι επιβαίνοντες, μόλις αντιλήφθηκαν την παρουσία των αστυνομικών, ανέπτυξαν ταχύτητα και προσπάθησαν να διαφύγουν.

Ακολούθησε καταδίωξη, αρχικά επί της Νερατζιωτίσσης και στη συνέχεια προς τον σταθμό ΗΣΑΠ «Ειρήνη» και τα στενά της οδού Μαρίνου Αντύπα.

Στη συμβολή των οδών Φολεγάνδρου και Σμύρνης, στο Ηράκλειο, ο οδηγός εγκατέλειψε το όχημα και τράπηκε σε φυγή πεζός, ενώ ο συνεπιβάτης ανέλαβε το τιμόνι και συνέχισε την πορεία.

Οι αστυνομικοί καταδίωξαν πεζοί τον οδηγό, ο οποίος τελικά ακινητοποιήθηκε και συνελήφθη στην οδό Μαρίνου Αντύπα 56, με τη συνδρομή αστυνομικού της Αστυνομικής Διεύθυνσης που βρισκόταν εκτός υπηρεσίας.

Το όχημα εντοπίστηκε λίγο αργότερα σταθμευμένο και ασφαλισμένο στην οδό Ήρας.

Ο συλληφθείς, 32χρονος αλλοδαπός υπήκοος Αλβανίας, κατηγορείται για απόπειρα κλοπής και απείθεια, ενώ αναζητείται ακόμη ένα άτομο που διέφυγε με το όχημα.