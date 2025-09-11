Στη φυλακή οδηγείται μετά το τέλος της απολογίας του ο 20χρονος γιος επιχειρηματία, ο οποίος εμπλέκεται στην καταδίωξη στο Περιστέρι και αντιμετωπίζει κατηγορίες για απόπειρα ανθρωποκτονίας, επικίνδυνη οδήγηση, απείθεια και βία κατά υπαλλήλων.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο 20χρονος κατηγορούμενος υποστήριξε ότι δεν αντιλήφθηκε ότι αυτοί που του ζήτησαν να σταματήσει το αυτοκίνητο ήταν αστυνομικοί, λόγω του ότι βρίσκονταν σε συμβατικό αυτοκίνητο και τρομοκρατήθηκε, βλέποντας τους να τον σημαδεύουν με τα όπλα.

Διαφορετική ποινική μεταχείριση επιφύλαξε η δικαιοσύνη για τον οδηγό του δεύτερου αυτοκινήτου,ο οποίος αντιμετωπίζει κατηγορίες σε βαθμό πλημμελήματος και αφέθηκε ελεύθερος . Όπως φέρεται να υποστήριξε, σταμάτησε το αυτοκίνητο μόλις αντιλήφθηκε ότι επρόκειτο για αστυνομικό έλεγχο.