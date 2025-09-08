Οδηγώντας με ιλιγγιώδη ταχύτητα απο την Αττική Οδό μέχρι το κέντρο της Αθήνας, με κίνδυνο να χτυπήσει ή να σκοτώσει οποιονδήποτε πεζό η οδηγό που βρισκόταν εκείνη την ώρα στον δρόμο, ο 20χρονος γιος επιχειρηματία χτύπησε αστυνομικό που βγήκε από το περιπολικό για να τον σταματήσει.

Τα όσα συνέβησαν με τον νεαρό που έκανε κόντρες και που όπως είπε αρχικά είχε πιει πολύ, είναι αποκαλυπτικά.

Βίντεο – ντοκουμέντα

﻿</p><p>

Είναι λίγο μετά τις 04.30 χθες τα ξημερώματα και στα πλάνα φαίνεται το περιπολικό που ακολουθεί τα δύο οχήματα, από την Αττική Οδό, για να βάλει τέλος σε αυτό που συμβαίνει.

Λίγα μόνο λεπτά μετά από αυτά τα στιγμιότυπα, ένας αστυνομικός θα παρασυρθεί από το όχημα και θα μεταφερθεί σε νοσοκομείο.

Στο πρώτο βίντεο ντοκουμέντο που εξασφάλισε το Live News φαίνεται το όχημα του 20χρονου να είναι μπροστά και πίσω της ακολουθούν τρία συμβατικά οχήματα του τμήματος Εκβιαστών, τα οποία ξεκίνησαν να καταδιώκουν το ΙΧ του γιου του επιχειρηματία.

Σε άλλο βίντεο ντοκουμέντο διακρίνεται το όχημα που οδηγούσε ο φίλος του 20χρονου πριν τραυματιστεί ο αστυνομικός και πριν σταματήσουν στο μπλόκο.

Ενώ στο τρίτο βίντεο ντοκουμέντο διακρίνονται περιπολικά να έρχονται για ενισχύσεις, μετά από όλα έχουν συμβεί στον συνάδελφο τους αστυνομικό.

Ο ασυνείδητος οδηγός, θα καταφέρει να διαφύγει προς τα νότια προάστια και θα συλληφθεί ώρες μετά. Τότε, οι αστυνομικοί διαπίστωσαν πως είχαν να κάνουν με τον γιο ενός πασίγνωστου επιχειρηματία.

Τι είπε στο MEGA ο πατέρας του 20χρονου

Ο επιχειρηματίας μιλάει στο Live News για τις κατηγορίες που αντιμετωπίζει ο γιος του και για τις πράξεις που του καταλογίζονται. Ο ίδιος κάνει λόγο για υπερβολές.

«Το αυτοκίνητο είναι της εταιρείας, δεν έχουμε κάτι να κρύψουμε αλλά δεν έγιναν έτσι όπως γράφονται. Αν όντως τα έχει κάνει αυτά, ζητάμε συγγνώμη στον άνθρωπο. Αν αυτά που βρέθηκαν στο σπίτι είναι πλαστικά σφαιράκια, είναι από το paint poll», ανέφερε ο πατέρας του 20χρονου.

Οι δύο νεαροί, ο 20χρονος οδηγός και ο νεαρός φίλος του στο μαύρο όχημα, κατηγορούνται ότι έκαναν κόντρες από την Αττική Οδό μέχρι το ύψος του Χίλτον και το Περιστέρι. Αγνοούσαν για ώρα τα σήματα των αστυνομικών που άρχισαν να τους καταδιώκουν και προσπαθούσαν να ξεφύγουν.

Ο γιος του επιχειρηματία, φέρεται κάποια στιγμή να πάτησε το γκάζι και να παρέσυρε αστυνομικό που είχε βγει από το περιπολικό στο δρόμο.

Αμέσως μετά ο γιος του επιχειρηματία κατευθύνθηκε στα νότια προάστια. Φέρεται να πάρκαρε το αυτοκίνητο σε ένα στενό και να επέστρεψε σπίτι του με ταξί.

«Δεν έχω δει ακόμα τον γιο μου και δεν γνωρίζω τι έχει γίνει. Ξέρω ότι ο αστυνομικός είναι καλά», είπε ο πατέρας του 20χρονου.

Στο αυτοκίνητο που οδηγούσε ο 20χρονος γιος του επιχειρηματία, επέβαιναν σύμφωνα με την αστυνομία και δυο ανήλικες φίλες του. Δυο 17χρονες που φέρονται να είδαν την παράσυρση του αστυνομικού από τον ασυνείδητο οδηγό.

Tι ανέφερε στη κατάθεσή του ο 20χρονος & τι έκαναν οι γονείς του

﻿</p><p>

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο 20χρονος ανέφερε μετά τη σύλληψή του, ότι δεν σταμάτησε, επειδή πέρασε το όχημα της ασφάλειας για αυτοκίνητο ληστών, ενώ στην προσπάθειά του να δικαιολογηθεί για το όχημα που έκρυψε στα νότια προάστια φέρεται να είπε ότι είχε ξεμείνει από βενζίνη.

«Δεν κατάλαβα τους αστυνομικούς»

Το Live News αποκαλύπτει ότι ο 20χρονος είπε στην κατάθεσή του ότι δεν κατάλαβε τους αστυνομικούς, επειδή -όπως είπε- έβγαλαν όπλα και σχετικά με τους γονείς του ανέφερε ότι πήγαν μαζί να πάρουν το όχημα που οδηγούσε από τον Άλιμο και πως μετά θα πήγαιναν σε αστυνομικό τμήμα.

«Έχω καταναλώσει αλκοόλ και δεν θυμάμαι καλά τι συνέβη. Δεν κατάλαβα ότι ήταν αστυνομικοί. Έβγαλαν όπλα και θεώρησα πως πρόκειται για άτομα που προσπαθούσαν να με ληστέψουν.

»Μετά το περιστατικό, πήρα τηλέφωνο την μητέρα μου και της περιέγραψα το συμβάν. Πήγα στον Άλιμο όπου άφησα το αυτοκίνητό μου και εκεί συναντήθηκαν με τους γονείς μου. Οι γονείς μου παρέλαβαν το αυτοκίνητο και ξεκινήσαμε για να πάμε σε κάποιο τμήμα μέχρι που με σταματήσατε».

«Δεν έχει ξανά γίνει κάτι παρόμοιο ποτέ. Το παιδί έχει σπουδάσει, έχει τελειώσει μια σχολή και είναι πολύ εργατικό. Από μικρός δουλεύει μαζί μου, ποτέ δεν έχει απασχολήσει για το παραμικρό», είπε ο πατέρας του 20χρονου.

Να κρύψουν την πινακίδα

Οι αστυνομικοί της ομάδας ΔΙΑΣ που εντόπισαν το όχημα του 20χρονου την επόμενη μέρα το πρωί στην Λεωφόρο Βασιλέως Κωνσταντίνου τους δόθηκε η εντύπωση -όπως λέει το ρεπορτάζ του αστυνομικού συντάκτη Δημήτρη Πώποτα- σαν να ήθελαν να κρύψουν το ΙΧ και να μην φαίνονται οι πινακίδες του.

Ο οδηγός του μαύρου Ford συνελήφθη στο Περιστέρι και οδηγήθηκε σε τμήμα, με τον τραυματισμένο αστυνομικό να μεταφέρεται σε νοσοκομείο.

Σε έρευνες που πραγματοποιήθηκαν στα σπίτια των δύο νεαρών που κατηγορούνται βρέθηκαν και κατασχέθηκαν: ένα αεροβόλο πιστόλι με γεμιστήρα, 7 αμπούλες αερίου και ένα μεταλλικό κυτίο που περιείχε μεταλλικές βολίδες.

Οι δύο συλληφθέντες βρίσκονται πλέον ενώπιον της δικαιοσύνης, με τους αστυνομικούς που κινούν τα νήματα της έρευνας να έχουν στα χέρια τους και να αναλύουν μια σειρά από βίντεο που δείχνουν τα όσα συνέβησαν χθες τα ξημερώματα.

Ο Σταύρος Μπαλάσκας για τη επεισοδιακή καταδίωξη