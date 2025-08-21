Η Ελληνική Αστυνομία προχώρησε στη σύλληψη τριών ανδρών ηλικίας 49, 60 και 68 ετών στα Χανιά, κατηγορούμενων για σοβαρές παραβάσεις της νομοθεσίας περί ναρκωτικών και όπλων.

Κατά τη διάρκεια της επιχείρησης κατασχέθηκαν πάνω από 7 κιλά κάνναβης, 16 δενδρύλλια ύψους 1,80 μέτρων, βαρύς οπλισμός, ηλεκτρονικές συσκευές παρακολούθησης, 8 οχήματα και μετρητά άνω των 7.600 ευρώ.

Στη σύλληψη του 68χρονου, δύο αστυνομικοί τραυματίστηκαν ελαφρά από θραύσματα γυαλιών πόρτας και μεταφέρθηκαν στο Γενικό Νοσοκομείο Χανίων για παροχή πρώτων βοηθειών.

Η ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ. για την επιχείρηση στα Χανιά

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ. «συνελήφθησαν χθες (20.08.2025) σε περιοχή των Χανίων, κατόπιν συντονισμένης αστυνομικής επιχείρησης, 3 ημεδαποί ηλικίας 49, 60 και 68 ετών κατηγορούμενοι για παραβάσεις της Νομοθεσίας περί ναρκωτικών ουσιών και όπλων.

Ειδικότερα, στο πλαίσιο του ειδικού σχεδιασμού και δράσεων που εκπονεί η Διεύθυνση Αστυνομίας Χανίων για την καταπολέμηση της κατοχής και διακίνησης ναρκωτικών ουσιών και κατόπιν κατάλληλης αξιοποίησης στοιχείων από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Χανίων, οργανώθηκε και πραγματοποιήθηκε συντονισμένη αστυνομική επιχείρηση.

Κατά τη διάρκεια της επιχείρησης πραγματοποιήθηκαν έρευνες σε οικίες και χώρους που κατέχουν και χρησιμοποιούν οι ημεδαποί, όπου βρέθηκαν συνολικά και κατασχέθηκαν:

-7- κιλά και -135- γραμμάρια κάνναβης

-16- δενδρύλλια κάνναβης ύψους 1,80 μέτρων

Μια (1) κυνηγετική καραμπίνα

Έξι (6) φυσίγγια

Έντεκα (11) συσκευές εντοπισμού

Τρία (3) TABLET

Ένα (1) DRONE

Οκτώ (8) κάμερες παρακολούθησης

Μια (1) ψηφιακή φωτογραφική μηχανή

Ένας (1) πλαστικός τρίφτης περιέχων ποσότητα ακατέργαστης κάνναβης

Τρία (3) μαχαίρια

Μια (1) πτυσσόμενη μεταλλική ράβδος

Δυο (2) πολεμικοί όλμοι

Μια (1) ζυγαριά ακριβείας

Δεκαεπτά (17) συσκευές κινητής τηλεφωνίας

Χρηματικό ποσό επτά χιλιάδων εξακοσίων πέντε ευρώ (7.605)

Οκτώ (8) οχήματα

Στην προσπάθεια σύλληψης του 68χρονου, δύο αστυνομικοί τραυματίστηκαν από θραύσματα γυαλιών πόρτας και μετέβησαν στο Γενικό Νοσοκομείο Χανίων όπου έλαβαν τις πρώτες βοήθειες και αποχώρησαν. Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για βία κατά υπαλλήλων και δικαστικών προσώπων.

Τέλος οι συλληφθέντες θα οδηγηθούν στον κ. Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Χανίων ενώ η προανάκριση ενεργείται από την Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Χανίων».