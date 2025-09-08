Γελοίες δικαιολογίες προέβαλε ο 20χρονος, που οδηγώντας ένα supercar της Mercedes παραλίγο να σκοτώσει αστυνομικό.

Ο γιος γνωστού επιχειρηματία πραγματοποίησε επικίνδυνους ελιγμούς, τραυματίζοντας έναν αστυνομικό, τον οποίο χτύπησε με το όχημά του. Ο τραυματίας μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο, ενώ ο νεαρός οδηγός διέφυγε στα στενά της πόλης και προσπάθησε να κρυφτεί, βρίσκοντας κάλυψη από τους ίδιους του τους γονείς. Σύμφωνα με το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Star, ο ίδιος υποστήριξε ότι ούτε άκουσε τις σειρήνες των περιπολικών, ούτε είδε τους φάρους τους, κατά την καταδίωξη, ενώ ισχυρίστηκε ότι μπέρδεψε τον αστυνομικό με… ληστή. «Πέρασα τον άνδρα που χτύπησα, για ληστή. Δεν κατάλαβα, ότι ήταν αστυνομικός», είπε σύμφωνα με πληροφορίες.

Ωστόσο, όταν έφυγε από το σημείο, δεν κάλεσε την Αστυνομία. Αντίθετα, κατευθύνθηκε στα νότια προάστια και έκρυψε το αυτοκίνητο. Επέστρεψε μάλιστα με τον πατέρα και τη μητέρα του, για να το παραλάβει. Οι γονείς δε, αντί να τον αποτρέψουν, τον βοήθησαν σύμφωνα με πληροφορίες. Ο πατέρας οδηγώντας ένα Mini Cooper και η μητέρα ένα Porsche Cayenne, μπροστά και πίσω από τη Mercedes του γιου αντίστοιχα, κινούνταν σαν σε πομπή, καλύπτωντας τις πινακίδες κυκλοφορίας του πολυτελούς αυτοκινήτου του γιου τους, για να μην εντοπιστεί.

Η υπόθεση προκαλεί σοκ, καθώς αναδεικνύει για άλλη μια φορά την αίσθηση ατιμωρησίας που φαίνεται να έχουν κάποιοι νέοι με «βαριά» ονόματα.