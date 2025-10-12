Η Εθνική Σερβίας απέλυσε χθες τον Ντράγκαν Στοΐκοβιτς από την θέση του προπονητή μετά την ήττα των Σέρβων από την Αλβανία με 0-1.

Τα σερβικά ΜΜΕ ασχολούνται με τον πιθανό αντικαταστάτη του Στοΐκοβιτς, με το όνομα που να ξεχωρίζει να είναι αυτό του Ντέγιαν Στάνκοβιτς. Ωστόσο, το όνομα του προπονητή της ΑΕΚ, Μάρκο Νίκολιτς, είναι αρκετά ψηλά στις «λίστες» των Σέρβων.

Συγκεκριμένα, η «maxbetsport» αναφέρει για την περίπτωση του προπονητή της ΑΕΚ:

«Αγαπημένος των οπαδών της Παρτίζαν, ένας προπονητής που συνεχώς βελτιώνεται με τον χρόνο στην προπονητική. Αποδέχτηκε το μεγάλο πρότζεκτ της ΑΕΚ, αλλά όπως και ο Στάνκοβιτς, δύσκολα θα μπορούσε να αρνηθεί μία πρόσκληση από την Εθνική. Για τώρα, όλοι οι υποψήφιοι έχουν συμβόλαια με τους συλλόγους τους. Ο Στάνκοβιτς φεύγει από την Σπαρτάκ Μόσχας και φαίνεται πως είναι η πιο πιθανή επιλογή. Ωστόσο, η Ομοσπονδία φαίνεται πως δεν βιάζεται στην επιλογή του νέου προπονητή».