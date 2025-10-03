Άνοιξε μεγάλη κουβέντα από το βράδυ της Πέμπτης, εξαιτίας της κακής εμφάνισης του Μάρκο Γκρούγιτς και της απουσίας του Γενς Γιόνσον. Τα πράγματα όμως είναι πολύ απλά και ξεκάθαρα με την περίπτωση του Δανού αμυντικού μέσου.

Ο Νίκολιτς φαινόταν από την προετοιμασία, ότι δεν υπολογίζει τον 32χρονο στον οποίο έδινε συνέχεια ολοένα και λιγότερο χρόνο συμμετοχής. Ο Σέρβος τεχνικός «τελείωσε» αρχικά τον Σιμάνσκι και ήθελε να «καθαρίσει» και τον Γιόνσον, αλλά ειδικά το πρώτο διάστημα δε θα είχε άλλες διαθέσιμες λύσεις.

Η ενεργοποίηση του Περέιρα το καλοκαίρι και οι καλές του εμφανίσεις, η απόκτηση του Μαρίν, σε συνδυασμό με την παρουσία των Πινέδα, Μάνταλου και Λιούμπισιτς, στους οποίους πόνταρε πολλά ο τεχνικός της ΑΕΚ, έφεραν τον Δανό στην έκτη θέση της ιεραρχίας.

Είναι δεδομένο πως η ΑΕΚ προσπάθησε, χωρίς επιτυχία ωστόσο, να απαλλαγεί από τον Γιόνσον και το συμβόλαιό του. Είναι επίσης γεγονός πως τον Γιόνσον ο Νίκολιτς δεν τον έβλεπε ούτε όταν τραυματίστηκε ο Περέιρα και αυτό επιβεβαιώνεται από το ότι δεν του έδωσε χρόνο συμμετοχής ούτε στο ματς με το Αιγάλεω.

Η απόκτηση του Μάρκο Γκρούγιτς σήμανε αυτομάτως και τον αποκλεισμό του Γιόνσον από την ευρωπαϊκή λίστα και ταυτόχρονα το οριστικό «τέλος» του Δανού από την ΑΕΚ, έστω και αν δεν έχει μπει στην κατηγορία των Σιμάνσκι και Μήτογλου.

Σε αυτή την περίπτωση δεν μπορείς να πεις ξεκάθαρα αν είναι σωστή ή λανθασμένη η απόφαση του Νίκολιτς. Χωρίς τον Γιόνσον πέτυχε όσα πέτυχε (τρεις προκρίσεις και 13 ματς χωρίς ήττα). Χωρίς τον Γιόνσον ηττήθηκε στο Τσέλιε.

Η επιλογή είναι του προπονητή που θέλει παίκτη με διαφορετικά χαρακτηριστικά για το «6». Για αυτή θα κριθεί στο τέλος από τα αποτελέσματα και την εικόνα της ομάδας του.