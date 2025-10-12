‘Εναν μικρό «πονοκέφαλο» για την ΑΕΚ πριν το ντέρμπι με τον ΠΑΟΚ την επόμενη Κυριακή επιβεβαιώσε η ομοσπονδία της Σερβίας, καθώς έγινε γνωστό πως ο Νίκολα Γιόβιτς αντιμετωπίζει πρόβλημα τραυματισμού και δεν θα είναι διαθέσιμος για τον αγώνα των Σέρβων την Τρίτη ενάντια στην Ανδόρα.

Ο Σέρβος πέρασε ως αλλαγή στην χθεσινή ήττα των Σέρβων ενάντια στην Αλβανία και σύμφωνα με τους Σέρβους, ο επιθετικός της ΑΕΚ αντιμετωπίζει ενοχλήσεις στους οπίσθιους μηριαίους του δεξιού του ποδιού, σημείο που έχει ταλαιπωρήσει τον Σέρβο και στο παρελθόν. Ο Γιόβιτς έμεινε εκτός αποστολής για το ματς με την Ανδόρα ενώ θα επιστρέψει στην Αθήνα για να υποβληθεί σε εξετάσεις και από το ιατρικό επιτελείο της «Ένωσης».