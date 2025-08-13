Ο Μάρκο Νίκολιτςμίλησε στη συνέντευξη Τύπου για το πώς προσεγγίζει τη ρεβάνς της ΑΕΚ με τον Άρη Λεμεσού αλλά και για την κατάσταση του Λούκα Γιόβιτς.

Για το πώς περιμένει να δει την ΑΕΚ κόντρα στον Άρη Λεμεσού (14/8, 21:00) μίλησε ο Μάρκο Νίκολιτς στη συνέντευξη Τύπου ενόψει της ρεβάνς των δύο ομάδων για τον τρίτο προκριματικό γύρο του Conference League.

Ο Σέρβος τεχνικός ξεκαθάρισε επίσης πως δεν θα επιτρέψει στους παίκτες του να υποτιμήσουν τον αντίπαλο ενώ αναφέρθηκε και στην κατάσταση του Λούκα Γιόβιτς.

Όσα είπε ο Νίκολιτς:

«Αντιμετωπίσαμε μια ομάδα σε δύσκολες συνθήκες, μια πολύ καλή ομάδα. Είμαστε έτοιμοι, αλλά παίζουμε στην Ευρώπη. Δεν επιτρέπεται λεπτό χωρίς συγκέντρωση, δεν πρέπει να δώσουμε δώρα σε μια ποιοτική ομάδα. Έχουμε την ποιότητα, σε ένα τόσο υπέροχο στάδιο όπως η Αγιά Σοφιά. Ο αντίπαλος είναι πολύ σοβαρός, μια ομάδα από την Κύπρο και τις κυπριακές ομάδες κακώς τις υποτιμάνε. Δεν πρόκειται να επιτρέψω να συμβεί κάτι τέτοιο. Στην πρώτη αναμέτρηση υποφέραμε. Αντιμετωπίζουμε μια εξαιρετική ομάδα και αυτό σημαίνει ότι πρέπει να είμαστε κατάλληλα προετοιμασμένοι και εστιασμένοι για να πάρουμε το αποτέλεσμα που θέλουμε».

Για το αν είδε την αποφασιστικότητα στους παίκτες του αυτή τη βδομάδα και αν η ομάδα παρασύρθηκε στην Κύπρο μετά το 0-2: «Κάναμε την ανάλυση. Μετά το 0-2 παίξαμε πιο επιθετικά για να σκοράρουμε τρίτο και τέταρτο τέρμα και δεχθήκαμε γκολ από μια βαθιά μπαλιά. Πήραμε το μάθημά μας, θα χρειαστούμε τη βοήθεια από τους φιλάθλους και από τους δημοσιογράφους. Είναι το 1/3 από εσάς παρόντες. Καταλαβαίνω ότι είναι γιορτή στην Ελλάδα, αλλά δεν είμαστε διακοπές. Και πρέπει να δείξουμε το απαιτούμε επίπεδο συγκέντρωσης. Όλοι πρέπει να έρθουν στο γήπεδο για να μας υποστηρίξουν για την πρόκριση».

Για το αν σκέφτεται αλλαγές σε τακτική ή πρόσωπα: «Ίσως και καμία αλλαγή, ίσως κάποιες μικρές αλλαγές. Είμαστε ομάδα που αποτελείται από το σύνολο των παικτών. Αν καταλάβουμε ότι είμαστε αυτοί οι 22 μπορούμε να πετύχουμε πολλά. Η σεζόν είναι ένας μαραθώνιος. Βασίζομαι σε όλους τους παίκτες και όλους τους υπολογίζω στον ίδιο βαθμό. Αυτή τη νοοτροπία θέλω να χτίσω. Τους χρειαζόμαστε όλους και ο καθένας έχει τον ρόλο του είτε ξεκινάει είτε μπαίνει ως αλλαγή».

Για το είναι ευκαιρία να φανεί η προσωπικότητα και ο χαρακτήρας της ομάδας υπό την πίεση του αποτελέσματος: «Σε τέτοιου είδους νοκ-άουτ είναι ευκαιρία να δείξεις το μαχητικό πνεύμα και τον χαρακτήρα. Πρέπει να βγάλουμε την προσωπικότητα και το μαχητικό πνεύμα υπό συνθήκες πίεσης. Όταν δεν υπάρχει πίεση, τότε είναι χαμηλότερου επιπέδου οι αναμετρήσεις. Λατρεύω την πίεση, οι παίκτες μου είναι συνηθισμένοι σε αυτό, έτσι είναι το ποδόσφαιρο. Ένα γεμάτο γήπεδο που πάλλεται δείχνει τη σημασία της αναμέτρησης και την απολαμβάνεις περισσότερο. Πρέπει να δείξουμε και εξυπνάδα γιατί πρόκειται για έναν επικίνδυνο αντίπαλο στις αντεπιθέσεις και είδαμε πως το 0-3 έγινε 2-2. Πρέπει να βγάλουμε προσωπικότητα και επιθετικό πνεύμα, αλλά πρέπει να είμαστε σταθεροί παίρνοντας σωστές αποφάσεις».

Για την κατάσταση του Γιόβιτς: «Αυτό που μετράει είναι η ομάδα και όχι ξεχωριστά οι παίκτες. Αν χρειαστούμε τη βοήθεια του Λούκα θα παίξει. Αν όχι, τότε δεν θα παίξει. Το πιο σημαντικό είναι η ομάδα να πάρει το αποτέλεσμα. Είναι σε μια καλή κατάσταση αλλά όλα θα εξαρτηθούν από την ομάδα για να πάρουμε την πρόκριση».

Από πλευράς ποδοσφαιριστών μίλησε ο Στάυρος Πήλιος που είπε:

Για το αν έχει πεισμώσει από τον περσινό αποκλεισμό και τι έχει να πει στον κόσμο ενόψει της αυριανής αναμέτρησης: «Έχουμε μάθει από τα λάθη. Είμαστε οι περισσότεροι από πέρυσι. Έχουμε πεισμώσει. Είμαστε καλή ομάδα, θέλουμε να μπούμε στη League Phase, δουλεύουμε για αυτό και με τη βοήθεια του κόσμου θέλω να πιστεύω ότι θα είμαστε εμείς που θα πάρουμε την πρόκριση».

Για το αν θεωρεί ότι είναι ευκαιρία να φανεί η προσωπικότητα και ο χαρακτήρας της ομάδας υπό την πίεση του αποτελέσματος: «Λειτουργούμε υπό πίεση καθημερινά και στις προπονήσεις και στους αγώνες. Είναι κάτι όμορφο. Μας αρέσει η πίεση, είμαστε μια μεγάλη ομάδα. Θέλει υπομονή, αποτελεσματικότητα. Βάλαμε μυαλό και με την υπομονή θα έρθει και το αποτέλεσμα που θέλουμε για την πρόκριση».

Για την εμπιστοσύνη του προπονητή και πόσο τον βοηθάει ο ανταγωνισμός με τον Πένραϊς: «Η εμπιστοσύνη είναι πολύ σημαντική, από την πρώτη μέρα μου έχει δείξει αυτή την εμπιστοσύνη. Ήρθε ο Τζέιμς, ο ανταγωνισμός σε κάνει καλύτερο. Έχουμε καλή σχέση, είναι καλό που υπάρχει μέσα στο γκρουπ ο ανταγωνισμός. Μας κάνει όλους καλύτερους και βγαίνει και η δουλειά καθημερινά μέσα στο γήπεδο».